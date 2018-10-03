聪明还是傻？男子这样向银行骗钱被通缉

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加拿大皇家骑警在全国范围内发布通缉令，追捕一位在不列颠哥伦比亚省多家银行作案骗取3万加元的男子。

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警方说，该男子今年三月到5月份期间在BC省17家银行用成摞包装的2元加币兑换纸币，一摞2块钱硬币换一张50加元的纸币，但每一卷硬币只有两头各一个是真的两元硬币，其它都是垫圈。

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警方指控43岁的Terrelle Robert Talbot用这种方法从不列颠哥伦比亚省低陆平原地区的17家银行骗取了3万加元。

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根据警方的描述，Terrelle Robert Talbot身高6英尺、体重201磅、黑头发、棕色眼睛；他在不列颠哥伦比亚省没有固定地址。

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Terrelle Robert Talbot来自加拿大大西洋沿岸的新斯科舍省，那里的警方也以类似的罪名对其发出过逮捕令。

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RCI with CBC News

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