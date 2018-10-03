加拿大交通部：别带大麻乘国际航班

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加拿大联邦政府交通部长Marc Garneau告诫国际航班民航乘客不要携带大麻旅行。

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加拿大邻国美国的联邦法规视大麻为非法毒品，携带和吸食大麻属于非法行为。虽然美国一些州通过了大麻合法化法规，但美国边检当局执行的是联邦法规，仍然视大麻为违禁毒品。

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按照加拿大自由党政府推出的大麻合法化法案，从10月17日开始大麻在加拿大境内合法。

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加拿大交通部证实在10月17日之后，乘坐加拿大国内航班在加拿大境内旅行的乘客可以携带不超过30克的大麻。

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不过，加拿大民航机场管理当局还没有最后确认在安检程序中如何对待随身携带大麻乘客的问题。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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