国税局“以进查出”追查酒吧逃税

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加拿大国税局证实，使用从批发商那里得到的酒吧、餐馆买入啤酒、葡萄酒和烈性酒的进货信息，国税局查处餐饮业逃税漏税问题的效率明显提高。

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重灾行业

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加拿大国税局指出，餐饮业是加拿大经济行业中逃税漏税问题严重的行业；除了其现金交易的特点之外，餐馆和酒吧业内越来越多地使用降低销售额作假账电脑软件，使之成为逃税漏税问题高发行业。

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加拿大国税局今年早些时候获得法庭授权，准许其从安大略省啤酒商店Ontario’s Beer Store获得省内任何拥有商业酒牌的酒吧、餐馆、夜总会、宴会厅的酒精饮料、碳酸饮料的进货量和进货钱数信息。而且在今后四年内，安大略省啤酒商店每个季度都要向国税局提供省内所有酒吧、餐馆、夜总会、宴会厅的酒精饮料、碳酸饮料的进货量和进货钱数信息。

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安大略省政府经营的酒精饮料专卖店LCBO和啤酒商店其实早在2013年就已经被要求提供这样的餐饮业客户的进货信息。

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加拿大国税局证实，除了安大略省之外还从一些其他省份获得了类似的信息；并计划向法院申请授权，以在加拿大所有省份和自治区获得餐饮业购买酒精饮料的进货信息。

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重灾省

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加拿大国税局毫不讳言的说，这样做的目的就是要确保餐饮业内的经营者按照税法缴纳销售税和所得税。

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根据加拿大国税局向加拿大广播公司提供的统计数据，过去三年国税局对全国范围内6190家酒吧、餐馆进行的税务检查查出3.44亿加元应申报却没有申报的营业收入、追讨得到2亿加元的欠税税款、欠税利息、和欠税罚款。

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加拿大国税局的数字进一步显示，上述被查税的餐饮业经营者中有3525个在安大略省，被查出的未报收入为2.15亿加元，补交税款、利息和罚款1.19亿加元。

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安大略省餐饮业成了被查税和被罚款补税的大户，这似乎与国税局在安大略省获得酒精饮料进货信息有关。

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会出偏差？

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但在餐饮业有40年会计工作经验的John Clausen认为，依赖从批发商那里得到的酒精饮料进货信息来查税容易有偏差；因为餐饮业经营者下单进货后会有退货的情况、在服务顾客时会出现酒精饮料泼撒的损失、有服务员免费消费酒精饮料的情况；这些都没有在进货单据中反映出来。

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但加拿大国税局指出，其税务稽查员都了解餐饮业运营的特性，不会计较正常的经营损耗；只要餐饮业经营者能够做出合理的解释和出具书面资料，国税局稽查员是讲道理的。

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RCI with Zach Dubinsky · CBC News

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