魁北克省新政府将加严大麻监管：公共场所全禁大麻

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加拿大即将在两周后（10月17日）实行大麻合法化，在魁北克省，新当选的魁北克未来联盟CAQ政府的一名关键成员说，魁北克省吸食大麻的法定年龄将暂时维持在18岁。

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CAQ 在竞选中承诺要把吸食大麻的法定年龄提高到21岁，使其成为加拿大吸大麻法定年龄最高的省份。

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CAQ 的新当选议员 Ian Lafrenière 原来是蒙特利尔市警察局的前发言人，他表示，离合法化还剩两周，不能马上修改法定年龄，但CAQ 准备完全实现这一承诺。

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CAQ 新当选议员 Ian Lafrenière （左） (Paul Chiasson/Canadian Press)

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CAQ将在公共场合彻底禁大麻

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另外，CAQ还将修订前自由党政府在今年6月颁布的省级大麻法，将宣布在所有公共场所禁止吸大麻。

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目前魁省的几个市镇在纷纷经宣布类似禁令，禁止人们在公共场所用大麻，魁北克市最近也宣布了类似规定，但蒙特利尔市却一直迟迟不动。

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Ian Lafrenière表示，CAQ新政府在尝试为各市政当局建立一个有关大麻的规定框架。

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