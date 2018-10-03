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魁省新政府承诺要让你的钱包鼓起来：减学校税、生二孩补贴翻倍、日托每天8加元

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 3 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在取得历史性的省选胜利后，魁北克省的当选省长、CAQ 的领袖弗朗索瓦 · 勒格 (François Legault) 已经迅速确定了新政府的优先工作日程。

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新政府准备改变对 “魁北克投资局” （Investissement Québec ） 的授权，并迅速实施自己在经济、财务上对选民作出的承诺。

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勒格在竞选活动中承诺，要通过一系列措施，让省民们的钱包鼓起来，让魁北克省的经济更为强劲的增长。

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Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

加拿大广播公司法语部归纳了勒格在涉及家庭财务上的一些承诺:

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1   减学校税

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学校税，是房主们每年缴纳的一笔税，目前魁北克省不同城市的学校税率不同，有高有低。

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CAQ 承诺，将把整个魁北克省的学校税率统一，不再因地区不同而有不同的税率。

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在竞选活动中，CAQ 承诺要把学校税统一在省内的最低标准：0.1054加分/100加元（评估值），目前魁北克省不同地区的学校税率从0.10加分到0.31加分不等。

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统一学校税后，魁北克省绝大多数家庭都将看到自己的学校税账单出现大幅下降。

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(Dave Gaudet/CBC)

2   增加家庭津贴翻倍

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为了鼓励家庭生育更多孩子，CAQ 承诺将增加父母们可获得的纳税抵免。

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而且，有第二个孩子的家庭，若年收入在107000 加元以下，获得的家庭津贴将会翻倍。另外，无论家庭收入如何，能领取的最低津贴将从目前的$ 630 提高到$1,000。

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日托收费一致

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在魁北克省，省政府一直对托儿所进行补贴，目前有孩子的家庭根据收入缴纳进政府补贴幼儿园的日托费，收入低的家庭每天交 8.05 加元的日托费，收入高的家庭最多每天 21.95加元。

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现在，CAQ 宣布，将把政府补助幼儿园的日托费统一在每天 8.05 加元，无论家庭的收入是多少，都是这个价格。

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另外，勒格在竞选中还承诺，要增加 5万个政府补贴的托儿所。

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(CBC)

每家能多得2301加元

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吕克·戈德布特 （Luc Godbout）是魁北克省专门研究税收和公共财政的专家，他说，根据计算，有两个孩子、年收 入 90000 加元的家庭，CAQ 的上述政策可以让他们的钱包里每年多 2301 加元。

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当然，以上是魁北克未来联盟 CAQ 的竞选承诺，新政府上台后是否会尽快实施，选民们都在观望。

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Photo : Getty Images/joshlaverty14

（RCI with GÉRALD FILLION/Radio Canada）

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