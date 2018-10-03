谁说这是美差？加拿大总督帕耶特上任一年来饱受批评

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相信不少人在入籍考试资料中读到关于加拿大总督的内容时都会感叹：这是何等美差啊！年薪将近30万加元，日常工作不过是剪彩签字，周游各地之类。但是上任刚满一年的现任总督帕耶特（Julie Payette）却招来了许多批评。有些人不客气地说，这位前宇航员不是干总督的那块料。

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帕耶特并不是平庸之辈。她曾两次进入太空，懂至少六种语言。她有工程师证书和计算机工程硕士学位，还获得过20多个荣誉博士学位。她口才很好，在就任仪式上的脱稿演讲曾让听众惊艳。她的才智和个性曾使她成为一个非常优秀的宇航员，但是却似乎妨碍了她成为一个称职的总督，甚至让她无法喜欢这份工作。

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加拿大人最爱批评总督

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蒙特利尔媒体人洛朗多（Marc Laurendeau）对英国王室和加拿大君主立宪制很有研究。他在接受Radio-Canada采访时说，批评总督是加拿大人最喜欢的“全民运动项目”之一。例如华裔总督武冰枝被指责花钱太多，衣着太华丽。米凯伊.让被认为太容易激动。但是洛朗多认为，这一次帕耶特引起的批评要严重得多。

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据《国民邮报》和CBC等媒体报道。帕耶特自己曾不止一次向身边的人承认她不喜欢这份工作。总督要在议会参众两院通过的法案上签字。这个签字被称为“御准”，是一项法案正式成为加拿大法律之前必经的最后一道手续，也是总督作为加拿大国家元首的代表最重要的职责之一。但是帕耶特有一次却要求让一位最高法院大法官代替她签字。原因可能是议会要得太急，她没时间在签字之前先看一遍。

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总督要满足于当一枚“橡皮图章”

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对一个议员来说，投票前仔细阅读法案是负责的表现。但是御准这道手续完全是象征性的。洛朗多说，总督要做的就是议会交来什么就签什么，但是帕耶特却希望对实质性内容有更多的掌控。

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出于同一习惯，她上任后决定对总督为之“站台”的所有机构进行逐一审核。也许是她审核得太仔细，到现在已经过了一年，新的名单还没有出来，让那些从未失去过总督支持的机构等得心焦。

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她也不满足于仅仅颁发加拿大勋章，而是希望对由谁获得勋章有发言权，为此花一整天参加评选委员会的讨论。但是另一方面，她所出席的官方活动只达到前两任总督的三分之二。

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另外，她任命一个好友担任总督首席顾问，但是这个朋友对总督日常工作和礼仪全无经验，因此引起总督府工作人员的不满。据信有几名老员工因此辞职。

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内向的人不能当总督

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弗雷泽河谷大学历史系的梅萨默尔（Barbara Messamore）说，总督的工作对内向的人并不适合。这也许是帕耶特的问题之一。当总督必须要喜欢见人，喜欢招待各方来宾，出席各种宴会酒会。

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洛朗多说，帕耶特从各方面来说都是一位杰出的女性，但是总督这个位子真不是谁都能坐的。他举例说，在1979年到1984年担任总督的前曼尼托巴省长施雷尔（Edward Schreyer）就很讨厌自己的工作。他的太太觉得住在总督府里“无聊至死”。

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太性情中人不行，太内向不行，但是太喜欢众星捧月的感觉也不适合当总督。洛朗多认为，近年来最合适的总督是帕耶特的前任约翰斯顿。他低调，勤恳，而且临近退休，没有太大野心。“这是一份需要保持谦逊的工作。你要记住你不是女王，只是女王的代表。”

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到昨天（10月2日），帕耶特上任就整整一年了。本月20日她将满54岁。

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（RCI with CBC News， Mia Rabson， Radio-Canada，Gravel le matin）

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