魁北克省上诉法院判决在法庭内可以戴穆斯林头巾

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三年前，魁北克省法院的一位法官拒绝受理Rania El-Alloul 的案子，理由是她戴着穆斯林头巾。星期三（10月3日），魁省上诉法院下达判决说，该省法庭的着装规定不禁止穆斯林头巾，只要当事人戴头巾是出自宗教信仰，并且这样做不损害公众利益。

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但是判决书也说，如果戴头巾违反公共利益，或者和他人的宪法权利发生冲突时，法官可以加以限制。

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2015年，El-Alloul为取回被魁省汽车保险没收的汽车上了法庭，但是主审法官要求她摘下头巾，否则就不受理此案。这位法官说，法庭是世俗化场所，穆斯林头巾和帽子、墨镜一样，都不应该被允许。

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她拒绝了，案子因此被驳回。虽然她后来取回了汽车，但还是向法院起诉。魁省高等法院虽然认为那位主审法官的要求不合理，但拒绝宣布戴头巾属于她的宪法权利。她因此向魁省上诉法院提出上诉。她对今天的判决表示满意。

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与此同时，本周刚刚当选的魁北克未来联盟党宣布将重新提出禁止公职人员佩戴宗教标志的方案。

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（RCI avec Radio-Canada）

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