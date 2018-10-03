跨山输油管：加拿大政府决定不上诉，并任命负责原住民咨询人选

加拿大最高法院退休大法官雅克布奇（Frank Iacobucci）将领导跨山输油管扩建项目的原住民咨询工作。加拿大自然资源部长索希（Amarjeet Sohi）在宣布这一任命的同时，也宣布加拿大政府决定不对联邦上诉法院八月份的判决提出上诉。
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联邦上诉法院裁定加拿大政府对跨山输油管扩建项目的批准无效，并要求重新进行环境影响评估和原住民咨询。总理特鲁多表示，放弃上诉、按照法庭要求返工将加快该项目准备工作的进度。
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索希说，政府没有为原住民咨询工作规定时间，项目进度和大选时间表也没有关系。但是他也强调，在咨询过后仍然持反对态度的原住民团体对该项目没有否决权。
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加拿大政府上个月已经要求国家能源局在22周内重新进行海洋环境评估。
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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）
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