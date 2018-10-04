特鲁多任命三名无党派独立参议员，有记者，原住民活动家和外交官

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加拿大联邦政府总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）新任命了三名无党派独立人士进入参议院， 成为参议员。他们原来的职业分别是记者、原住民活动家和外交官。

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特鲁多在一份媒体声明中说：“这三位新的独立参议员都具有丰富的经验。无论是作为社区教育工作者和研究员、记者还是大使，这三个人都对我们国家有着深刻的认识和理解。我完全相信他们将成为所在领域和所有加拿大人的优秀代表”。

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这三位参议员都是先经参议院任命的一个独立顾问委员会推荐，总理认可后将入选名单递交给总督核准。

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新出任参议员的保拉·西蒙斯（Paula Simons）女士是埃德蒙顿报的专栏作家， 在2017年获评全国优秀专栏作家。这次是作为阿尔伯塔省的代表进入参议院。

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另一位新参议员也是来自阿尔伯塔省，名叫帕蒂·邦森（Patti LaBoucane-Benson）。总理办公室的声明称， 她“致力于帮助原住民家庭”，并致力于为阿尔伯塔省“弱势青年”创造更多的机会。

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参议院的第三个新人选是职业外交官彼得·贝姆（Peter Boehm， 见报道题图）。他前不久刚刚担任过在加拿大召开的7国峰会的负责人和总理的个人代表。

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特鲁多自当选总理以来，已经任命了43名参议员。这些参议员都不属于某个党派。这也是特鲁多在竞选期间许下的诺言之一， 就是减少参议院中的政党倾向。

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从目前参议院的情况看，独立无党派的参议员已经越来越多， 有47个席位，其次是31名保守党参议员和11位自由党议员。

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