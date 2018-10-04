新被任命的无党派参议员Peter Boehm （Patrick Doyle /Canadian Press）

特鲁多任命三名无党派独立参议员，有记者，原住民活动家和外交官

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 4 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）新任命了三名无党派独立人士进入参议院， 成为参议员。他们原来的职业分别是记者、原住民活动家和外交官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在一份媒体声明中说：“这三位新的独立参议员都具有丰富的经验。无论是作为社区教育工作者和研究员、记者还是大使，这三个人都对我们国家有着深刻的认识和理解。我完全相信他们将成为所在领域和所有加拿大人的优秀代表”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新出任参议员的报社专栏作家Peter Boehm （Galit Rodan/Canadian Press)

这三位参议员都是先经参议院任命的一个独立顾问委员会推荐，总理认可后将入选名单递交给总督核准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新出任参议员的保拉·西蒙斯（Paula Simons）女士是埃德蒙顿报的专栏作家， 在2017年获评全国优秀专栏作家。这次是作为阿尔伯塔省的代表进入参议院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位新参议员也是来自阿尔伯塔省，名叫帕蒂·邦森（Patti LaBoucane-Benson）。总理办公室的声明称， 她“致力于帮助原住民家庭”，并致力于为阿尔伯塔省“弱势青年”创造更多的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新任参议员Patti LaBoucane-Benson（CBC)

参议院的第三个新人选是职业外交官彼得·贝姆（Peter Boehm， 见报道题图）。他前不久刚刚担任过在加拿大召开的7国峰会的负责人和总理的个人代表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多自当选总理以来，已经任命了43名参议员。这些参议员都不属于某个党派。这也是特鲁多在竞选期间许下的诺言之一， 就是减少参议院中的政党倾向。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从目前参议院的情况看，独立无党派的参议员已经越来越多， 有47个席位，其次是31名保守党参议员和11位自由党议员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’accord États-Unis–Mexique-Canada sonne-t-il la privatisation du service postal public ?

RCI | English

Canada and allies accuse Russia of ‘malicious cyber-operations’

RCI | Español

Organismo canadiense crea programa que permite a jóvenes sin estatus ingresar a la universidad

رئيسة جمعيّة صندوق لبنان كندا نيكول عبد المسيح (الثانية من اليسار) والأعضاء اللواتي يقمن جميعا بالعمل الطوعي/LCFالعربية | RCI

جمعيّة صندوق لبنان كندا: هدف خيري ثقافي مزدوج

Radio-Canada.ca CBC.ca
Philippe Couillard met fin à sa carrière politiqueFront commun occidental contre la Russie, accusée d'une série de cyberattaquesSystème Phénix : le fédéral lance un appel à l'aide pour régler les problèmes de paye Les girafons héritent leurs taches de leur mèreDes chercheurs de l’Hôpital Sainte-Justine ont bâclé une étude clinique sur des enfantsBrett Kavanaugh s'est lui-même disqualifié, estiment des centaines de juristes américainsVélo Québec interpelle les cyclistes, un an après la mort de Clément OuimetMaisons de sondages sans surveillancePossession simple de cannabis : Ottawa cherchera « la meilleure façon » d'accorder des amnistiesÉlection à la tête de la francophonie : l’insistance de Michaëlle Jean crée un malaise
Ex-rap mogul Suge Knight lands 28-year prison sentencePhilippe Couillard steps down, making way for a 'new generation' of LiberalsOlympic kayaker Adam van Koeverden enters politics looking to unseat Lisa Raitt in 2019 federal electionLander joins tiny rovers on asteroid RyuguU.S. charges 7 Russian spies as Western countries condemn Kremlin's GRUStranded on Alberta highway for 13 hours, motorists ask where were the updates?Man alleging he faced racism at worksite says he was purposely shot with nail gunQuebec, N.B. elections show voters are open to something new'It's a wash': Auto sector opportunities offset by costs of NAFTA 2.0What Republican women think of Brett Kavanaugh's nomination — and why an alleged rape survivor quit the party