移民部用“非常规”取代“非法”称呼越境者

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加拿大广播公司记者Olivia Chandler 报道说，在今年夏天安大略省保守党政府上台后，特鲁多政府移民和难民事务部长胡森在7月9日指责安大略省省长福特和负责移民事务的厅长Lisa MacLeod用非法越境者形容难民申请者不像加拿大人应有的态度；但当时加拿大移民部自己的官方网页上也在使用“非法”一词来形容从美国越境进入加拿大的难民申请者。

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亡羊补牢

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显然是有人发现了这个问题，结果在第二天联邦政府移民部就悄悄更改了其官方网页上对从美国越境进入加拿大申请难民人士的称呼，把原来使用的“非法”一词改成“非常规”方式进入加拿大的难民申请者。

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加拿大联邦政府移民部的这一网页在2017年3月2日建立，目的是向那些走正常渠道在加拿大与美国的边检站提出难民申请的人、和向那些非法越境进入加拿大的难民申请者解释在加拿大申请难民的程序。

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加拿大移民、难民和公民事务部发言人Nancy Caron在用电子邮件回答加拿大广播公司记者问题时指出，在难民申请者问题上由于用词不统一而出现了一些误解和混乱，使用统一的词汇正是为了避免出现误解。

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这位移民部发言人证实，如果申请者的难民申请被接受，则不管其用什么方式进入加拿大都不会受到司法起诉。

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不过，加拿大移民和难民事务部的其它网页似乎仍在使用不同的词汇来称呼越境进入加拿大的难民申请者。

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比如，加拿大移民和难民事务部每月更新一次的难民申请者数量的网页仍然使用“非法越境进入加拿大”的语汇。

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保守党抨击

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加拿大官方反对党保守党的移民和难民事务发言人Michelle Rempel指责自由党联邦政府迟迟拿不出解决办法来应对非法越境者大量涌入加拿大申请难民的问题；说这个问题已经造成待审批的难民案例严重挤压、给加拿大社会福利系统带来沉重压力；自由党联邦政府只会用这种修改有关非法越境难民申请者用语的办法来掩盖问题。

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新民主党欢迎

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加拿大联邦议会另一反对党新民主党移民和难民事务发言人 Jenny Kwan则欢迎自由党联邦政府移民和难民事务部停止使用“非法”一词来形容从美国越境进入加拿大的难民申请者，因为贴上“非法”的标签等于是在贬低难民申请者。

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RCI with Olivia Chandler · CBC News

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