IMF警告债台高筑会引发世界金融危机

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国际货币基金组织星期三警告说，世界主要国家长期实行的低利率和注入货币流动性的政策虽然促进了经济发展，但也导致政府和消费者债台高筑的问题，特别是给许多人带来虚假的安全感。

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国际货币基金组织虽然指出不少让人担心的世界性金融问题，比如数字货币领域的乱象丛生、中国和印度活跃的地下钱庄、政府对保险公司和投资公司缺乏管理等等，但让国际货币基金组织最担心的问题是政府债务可能失控、特别是发展中国家政府负债累累的问题。

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世界上现在政府债务与国内生产总值GDP比例的中位数是52%，而这个比例在2008年世界金融危机爆发前是36%。

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如果把政府债务和非政府债务加在一起，现在世界的债务总量是182万亿美元，比2008年世界金融危机前的水平高出60%。

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最近土耳其和阿根廷的货币危机显示了当市场对一个国家债务问题失去信心时会发生的情况。

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RCI with Jonathon Gatehouse · CBC News

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