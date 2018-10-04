债台高筑也不会让加拿大人圣诞节少花钱

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虽然太多的加拿大消费者已经债台高筑、银行利率也在上升，但加拿大人豪爽花钱过圣诞节的心情却似乎没有受到影响。

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知名会计公司PwC最新公布的市场调查报告显示，加拿大消费者今年圣诞购物季节准备花费的金额平均为1563加元，比去年1507加元的水平上升了3.7%。

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虽然网购越来越时髦，但加拿大消费者表示他们63%的圣诞购物会在实体商店完成。

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不过并不是所有的钱都会被用来购买圣诞礼物。

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根据PwC会计公司对加拿大各个年龄组的1千名消费者所作的市场调查，加拿大消费者平均会把720加元花在旅行和旅游方面，购买圣诞礼物方面的开支平均为625加元，娱乐方面的开支是198加元。

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只有19%的加拿大消费者表示，过高的债务负担会让他们在圣诞购物季节花钱时不得不小心一些。

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RCI with CBC News

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