联邦碳税政策在三个省份遇到抵制

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加拿大西部省份曼尼托巴省总理布莱恩·帕利斯特（Brian Pallister）星期三表示，该省将推动实施本省针对气候变化制定的绿色经济战略，不是靠征收碳排放税， 也不会跟从联邦政府的碳排放征税计划 。

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该省在去年就咨询了宪法专家，得到的建议是，如果省政府没有自己的相关碳排放计划，那就必须实行联邦政府的计划。换句话说， 如果省政府有自己的计划，联邦政府就不能强制省政府跟进联邦的计划。

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曼尼托巴省总理说， 该省坚持制定自己的绿色经济计划，一是因为本省并没有从碳税计划中得到多少益处， 二是渥太华也没有保证， 这项税收今后不会再提高。

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星期三在联邦众议院的会议上， 保守党议员坎黛丝·伯根（Candice Bergen）也就碳税问题质问总理会不会向曼尼托巴省学习，并说：“碳排放税等于惩罚工作的农场主，惩罚制造业，惩罚加拿大民众， 对环保不会有任何作用。 特鲁多回答说， 他不明白为什么保守党要坚持允许碳排放不收费。

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安大略省总理道格·福特（Doug Ford）星期四将专程到萨斯克彻温省的省会会晤该省总理斯科特·莫， 讨论联邦政府即将开始实施的碳排放税问题。

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福特此前已经表示， 他将站出来，抵制联邦政府总理特鲁多的这项“税收和支出政策”。他所领导的安省进步保守党正在筹划向法院起诉联邦政府的征收碳排放税的政策。

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而萨斯克彻温省政府已经提请省上诉法院对碳排放税是否违宪做出裁决。

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加拿大联邦政府对碳排放征税的计划原定在今年12月开始实施。

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