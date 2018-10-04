加拿大著名皮划艇选手、奥运金牌得主宣布从政

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加拿大皮划艇选手亚当.范克沃登（Adam van Koeverden）本周表示，他将在安大略省密尔顿选区争取自由党候选人提名。如果成功的话，他将在明年的联邦大选中代表自由党参选。目前这个选区由保守党议员雷特（Lisa Raitt）占据。

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36岁的范克沃登曾获得2004年雅典奥运会的500米单人皮艇金牌，并在2007年和2011年的世界锦标赛上分别获得500米和1000米单人皮艇金牌。他在二十年的运动生涯中总共获得过4枚奥运会奖牌和8枚世界锦标赛奖牌。在雅典奥运和北京奥运上两次担任加拿大代表团的旗手。

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范克沃登表示，他将秉持传统的自由派价值观，着重关注青少年问题，体育运动和社区健康。

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范克沃登1982年出生在多伦多，但在奥克维尔市长大。他来自一个欧洲移民家庭，父亲是荷兰裔，母亲是匈牙利裔。

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（RCI with CP，CBC）

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