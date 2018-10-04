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大麻上市在即，专家提醒长者慎用

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 4 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大即将在10月17日实施大麻合法化，媒体上和民间就大麻对健康影响的关注也越来越多。

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加拿大老年人心理健康联盟的老年病学家莫娜•塞德胡（Mona Sidhu）博士就提醒说，大麻对年长者可能有更多的副作用，应该谨慎使用。

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加拿大老年人心理健康联盟的老年病学家Mona Sidhu博士

大麻的作用对不同年龄影响也会不同

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塞德胡博士说，首要的也是最重要的是让老年人知道，年龄会影响身体吸收大麻的方式。大麻在不同年龄的人中被吸收的量是不一样的，产生的作用也是不一样的。“老年人常常认为大麻还是和过去一样，而实际情况是，现代的大麻已经与他们年轻时接触的大麻有了很大不同” 。

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她说：“老年人服用的大麻可能是添加到食品中，也包括口服制剂，如果剂量控制得不好，很可能会导致更多的副作用，如嗜睡、跌倒和头晕。还有就是如果一位老年人正在服用其他药物，也可能会产生不良的相互作用”。因此，越是服用其它药物较多的人，越要注意是否与大麻有相互的作用。

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塞德胡博士的担忧是有根据的。从2001年开始，加拿大允许将大麻用于医疗目的，一些药房甚至为老年人提供折扣价格。大麻的使用率正在上升。2014年时仅有7,900人，而到2016年就已有近13万名加拿大人登记购买医用大麻。随着大麻即将合法化，娱乐性大麻的消费也会增加。

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老年人多是出于药物原因使用大麻，包括疼痛和失眠。虽然老年人使用大麻的可能性仍然低于普通人群。但随着大麻越来越被普遍接受，婴儿潮一代人的退休，会有更多的老年人在未来使用大麻。

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Darryl Dyck/Canadian Press

麦吉尔大学的老年科医生詹妮弗·瓦特（Jennifer Watt）的患者中就有几位老人的病历。例如一位发谵妄症的老年人，会不停地说话或触摸眼前的东西，他甚至被送进了急诊室。这是一种老年人常见的头脑混乱，目前还不清楚是什么引发的。但她说很可能与吸毒和抽大麻有关。因为这位患者因顽固性头痛一直在寻找缓解疼痛的方法，自己服用了些大麻，现在出现了精神混乱的症状。

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麦吉尔大学精神病学教授加布里埃拉•戈比（Gabriella Gobbi）说，她也看到几位老年痴呆症的患者因使用大麻引起的幻想及谵妄症。她认为：“必须对老年人使用大麻进行更多的监管研究，以了解如何在这些脆弱的群体中减少大麻的副作用”。

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瓦特和戈比教授都认为，现在人们更多地关注大麻对年轻人的健康产生负面影响，尤其是在青少年大脑发育期。但同时也需要关注对老年人的影响。

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大麻对健康的影响还需进一步研究

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目前，已有一些研究成果证明大麻的医用价值，例如可以缓解因化疗引起的恶心和呕吐、减少多发性硬化症的痉挛、帮助面部与声带抽搐的Tourette综合征、减少睡眠障碍等。当然其中有些还缺乏严谨的临床研究证据。至于大麻可以减轻疼痛的证据也是混杂不一的。

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而大麻给健康带来的消极影响也已经有一些研究成果，诸如大麻可能增加睾丸癌的风险、带来一些心理健康问题、以及怀孕期间的不安全。还有研究表明，大麻可能与抑郁、焦虑、膀胱癌、骨质流失或大脑变化等病症有关，但也是还没有足够的证据作出定论。

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加拿大联邦政府网站上列出的大麻使用注意事项（CBC）

正因为对大麻的研究还不够， 所以塞德胡博士进一步提醒说，目前联邦政府并没有一个详细的大麻使用指南。因此人们在对大麻有问题时，大多都会咨询药剂师或医生。“但总的来说，大多数医疗保健专业人士只经过简单的培训，对大麻的了解程度仍很有限。在这点上，我们还有很多工作要做”。

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她透露说，正因为如此，“加拿大老年人心理健康联盟”正在制定大麻使用指南，完成之后，将首先提供给医生，然后再提供给公众。这份指南会清楚地提到，虽然目前大麻被认为适用于某些病症， 但仍缺乏有力的证据。

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塞德胡博士说，再有两个星期大麻就要上市了， 仅到网上查看信息是不够的，要尽量多咨询医务人员。收听

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