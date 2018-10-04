前温哥华市议员谈BC省四百亿液化气项目背后的政治博弈

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BC省长霍根（John Horgan）星期二（10月2日）和总理特鲁多一起召开新闻发布会，喜气洋洋地宣布加拿大液化天然气公司的大型项目落地该省。对于不太关注BC省政坛的人来说，这个四百亿加元的大项目似乎是从天而降，轻易地落进了BC省人的口袋。但是该省资深评论员、前温哥华市议员黎拔佳说，该项目在2013年省选时就已经是中心议题，几年来各党不断博弈，其立场随着在政坛所处地位的不同而发生了“昨是而今非”的转换。

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黎拔佳说，NDP领袖霍根在自由党提出这个项目后，提出的增加就业，保护环境，照顾好原住民等条件还是合理的。到了2015年，当BC省自由党政府开始推出吸引外资的具体措施时，霍根在党内的压力下采取了强硬的立场和严厉的措辞，当时的省长克拉克在他口中几乎就是丧权辱国、祸害子孙的罪人。

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如今新民主党上台执政，向投资者提供的减税优惠比自由党当初还要慷慨。而他们也受到了同样的指责，只不过这一次是来自绿党。

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黎拔佳认为，绿党现在的处境比较尴尬，在意识形态上遇到很大考验。但是他预测该党阻拦不了液化气项目的开工。他最后说，政党在竞选时和当政时所采取的立场可以完全不同，为竞选的需要扭曲对错。民主政治在竞选时出现的恶性竞争不是一件好事。作为普通选民，我们无法改变整个制度，但是至少可以擦亮眼睛，增加自己的时事知识，“免得被他们给糊弄了。”

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