魁北克自由党领袖、落选省长库亚尔宣布退出政坛

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魁北克省长、自由党领袖库亚尔（Philippe Couillard）星期四（10月4日）宣布退出政坛。三天前的省选之夜，尽管他本人顺利当选，但是他领导的魁北克自由党失去了执政党地位，在议会的席位从过去的68个减少到32个，所得选票比例是自联邦成立以来最低的。

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魁北克省另一个主要政党魁北克党也在省选中遭遇四十五年来最惨的失败，仅有9人当选。其党领袖利塞（Jean-François Lisée）本人也落选了。他在选举结果揭晓后立刻宣布辞职。

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库亚尔的决定意味着魁省自由党要尽快选出临时领袖，他所在的Roberval选区的选民将在半年内重新投票选出一名议员。

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库亚尔在新闻发布会上说，魁北克现在财政平衡，经济发展强劲，状况比他四年前上任时好很多。针对新政府减少移民的计划，他特意强调新移民对魁北克社会和经济发展的重要性。

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库亚尔今年61岁，十五年前进入政坛。在此之前他是一名神经外科医生。

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（RCI with CBC News，Kamila Hinkson， Radio-Canada， Sébastien Bovet）

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