周末网络广播（2018年10月5日-7日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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魁省新政府承诺要让你的钱包鼓起来：减学校税、生二孩补贴翻倍、日托每天8加元

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在取得历史性的省选胜利后，魁北克省的当选省长、CAQ 的领袖弗朗索瓦 · 勒格 (François Legault) 已经迅速确定了新政府的优先工作日程。勒格在竞选活动中承诺，要通过一系列措施，让省民们的钱包鼓起来，让魁北克省的经济更为强劲的增长。赵黎报道

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魁北克省选：新上台的魁北克未来联盟会兑现减少移民的承诺吗？

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在加拿大各省中，魁北克省选总是格外引人关注。星期一（10月1日）举行的第42届魁北克省选果然没有让全国的围观者失望,魁北克未来联盟领袖勒格（ François Legault）获胜。勒格竞选时的一项重要承诺是减少移民，并要求新移民掌握法语，认同主流社会价值观并有雇主愿意聘用。三年“过渡期”和一年“延长过渡期”后仍不符合要求的人将被拒绝。这份详尽的移民政策改革方案一出台就引起了关注和讨论。勒格在9月份甚至宣布，如果当选，执政第一年就要把魁省每年接收的移民数量减少五分之一，即从现在的五万减少到四万。吴薇报道

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沈二：

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阿尔伯塔成为加拿大第一个最低时薪 15加元的省份

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2018 年 10 月1日，阿尔伯塔省成为加拿大的第一个把最低工资标准提高到每小时 15 加元的省份。阿尔伯塔省执政党 – 新民主党（NDP）自从2015年上任以来就承诺每年提升最低工资标准。2015 年的时候，阿尔伯塔省的最低工资标准仅仅为每小时 10.20 加元， 2016 年10月1日，阿省一下子涨了 2 加元，把最低时薪提高到12.20加元，然后在 2017 年10 月 1日再提到每小时 13.60加元，最后是今年 10月1日正式实施每小时15.00 加元的标准。赵黎报道

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北美自贸协议签署：加拿大得以减少损害，但仍面临挑战

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所有人都以为它会胎死腹中，但是新版北美自由贸易框架性协议在最后一刻达成，并更名为加美墨协议（USMCA）。加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普星期一（10月1日）各自召开新闻发布会，正式宣布这个好消息。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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