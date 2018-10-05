多伦多的加拿大鹅公司生产车间 （Nathan Denette/Canadian Press)

加拿大鹅的仿冒品太多，公司无奈之余只能自解宽心

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 5 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大鹅作为一家奢侈冬季服装品牌公司，多年来从来没有生产过浴衣，可网上却很容易就搜到有其公司标志的浴衣。

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加拿大鹅公司总部和执法部门几年来已经发现网上有数千种冒用该公司品牌的各种商品，除了浴衣外， 还有帐篷、裤子等。

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像大多数企业一样，加拿大鹅公司也不想看到有人仿冒公司品牌。公司的首席执行官丹尼·瑞斯（Dani Reiss）说，他花了相当多的时间和金钱试图阻止他们品牌的产品。但他又对此感到很无奈， 因为查出一家仿冒公司后令他们关了门，却有另一家冒了出来。何况还有海外制造商的假货根本无法去查。他无奈地说 “很难想象假冒产品能受到完全制止”

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(Fred Thornhill /Reuters）

瑞斯表示，仅上个季度，该公司就删除了3万个仿冒加拿大鹅的在线广告，有1,700个造假网站将自己描绘为加拿大鹅官方网站或合法销售商。

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瑞斯同时也强调，尽管在一些欧洲国家也出现假货，如瑞典、挪威和丹麦，但他从来没有见过中国以外的任何地方生产冒牌的加拿大鹅服装。

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瑞斯甚至还听说，几年前还有人在中国开了一家假冒的加拿大鹅专卖店，也有人为泰国的跳蚤市场供货。

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他知道中国官员曾对中国的六个假货生产基地进行了突击搜查，查获了4,000多种假冒产品，也发现了加拿大鹅的仿冒品，包括该公司在德国和法国的标志性徽章5万多件。

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瑞斯同时也说，假冒产品能给公司带来的唯一好处，就是扩大品牌的影响力。特别是在亚洲。例如公司最近在北京和香港开设了门店，在上海开设了区域办事处。瑞斯说：“假货有助于提高品牌的知名度。当然这是一种无可奈何的想法”

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专门研究消费者信誉和市场营销的瑞尔森大学（Ryerson University）副教授乔安妮·麦克尼什（Joanne McNeish）说，假冒产品对公司的损害包括两个方面，一是销售损失，二是声誉问题。加拿大鹅公司的报告说，今年第一季度在向海外扩张的过程中总共赔了1870万加元。

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谈到有助于提高品牌的知名度， 她认为，在某些市场看到仿冒产品，标志着这一品牌在当地得到了认可。因为“没有人会复制那些不知名的商品”。所以，公司应该在看到假冒产品后，将生意扩充到该地区”。

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