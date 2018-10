美国同时在贸易、政治和军事上剑指中国

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国副总统彭斯星期四在智库Hudson Institute发表讲话时毫不客气的抨击中国不但对美实行不公平贸易,而且利用其日益膨胀的实力在政治上干涉美国选举、在军事上挑衅美国和周边国家。

彭斯指责中国政府用多种手段试图影响美国民意、不但想让共和党失掉国会中期选举、而且要把特朗普总统赶下台。

彭斯举例说,中国政府为了报复美国政府对中国的关税贸易制裁,不但把中国关税反制的对象集中在那些在2016年总统大选中投票支持特朗普的州县和设在那里的公司企业,而且出资在美国大打针对特朗普政府的负面广告。

在军事方面,美国副总统彭斯指责中国在南海人工建岛并在岛上兴建军事基地,鲁莽的骚扰和干涉在国际水域行驶的美国军舰的航行自由。彭斯表示,为保护美国的战略利益,美国海军不会退让、不会害怕,会在国际法规准许的范围内继续在南海水域航行和在南海空域飞行。

美国和中国都是加拿大的重要贸易伙伴国,美中交恶是加拿大不愿看到的局面。

RCI with The Associated Press 、CBC News

