反对性暴力：刚果医生和雅兹迪活动人士共同获得2018年诺贝尔和平奖

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刚果妇科医生德尼.穆奎格（Denis Mukwege）和雅兹迪维权人士纳迪雅.穆拉德（Nadia Murad）获得了2018年诺贝尔和平奖。挪威诺贝尔委员会说，他们为终止把性暴力用作战争手段做出了巨大贡献。

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63岁的穆奎格医生是刚果东部布卡武市庞兹医院的院长。这家医院自1999年成立以来，每年收治数千名女性患者。她们中的许多人因遭受性暴力需要动手术。事实上穆奎格医生正是在手术室里得知自己获奖的消息。

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他多年来不仅尽力救治性暴力受害者，要求严惩大规模强奸，而且不断批评刚果政府和其他国家没有做出足够努力来终止把性侵妇女当成战争策略和武器的做法。他为此在2012年险遭杀害，不得不短暂逃离刚果。

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25岁的穆拉德原本生活在伊拉克北部的一个雅兹迪村庄。四年前“伊斯兰国”武装占领了她的家乡，她的母亲和六个兄弟因拒绝皈依伊斯兰教被杀害。她和村里的其他年轻女子被掳走，并被多次强奸和转卖。三个月后，她在一个逊尼派穆斯林家庭的帮助下逃脱。自那以后，她一直在为雅兹迪人和遭受性暴力的女性发声。

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穆拉德在加拿大众议院发言：

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2016年7月，穆拉德来到加拿大，呼吁加拿大接纳更多的雅兹迪难民。当年10月，众议院一致通过接收雅兹迪妇女和女童的动议。2017年2月，移民部宣布年底以前接受1200名雅兹迪女性难民。

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保守党的移民事务评论员伦佩尔（Michelle Rempel）说，她想不出有谁比穆拉德更应该获得诺贝尔和平奖。“这是她的胜利，是她的族人的胜利。国际社会必须采取行动阻止把女性身体当成战争工具的做法。”

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在伊拉克和叙利亚，大约有三千名雅兹迪妇女和女童曾沦为“伊斯兰国”武装的性奴。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News）

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