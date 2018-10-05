加拿大机构成为攻击目标：美国司法部指控俄罗斯进行黑客攻击

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美国司法部星期四（10月4日）对七名俄罗斯情报人员提出起诉，指控他们对国际反兴奋剂机构和官员进行黑客袭击。加拿大体育道德中心和位于蒙特利尔市的国际反兴奋剂机构是位于加拿大境内的两个攻击目标。

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上述黑客袭击活动（尚未经法庭证实）发生在2016年秋，俄罗斯运动员被禁止代表本国参加里约热内卢奥运会之后。其他遭到黑客袭击的机构有美国反兴奋剂机构，国际体育仲裁法院，国际奥委会和国际足联。

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被起诉的七名情报人员属于俄罗斯情报总局“格鲁乌”。他们盯上的目标还包括设在荷兰的禁用化学武器组织和调查马航MH17在乌克兰上空被击落事件的相关机构。

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美国和荷兰的调查人员说，俄罗斯黑客首先通过比较传统的“网络钓鱼”和恶意软件来窃取用户密码和进入系统的许可。如果不能成功的话，“格鲁乌”就会派出特工小组，接近攻击目标，侵入Wi-Fi网络。

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但是目前尚不清楚是否有俄罗斯特工进入加拿大。加拿大皇家骑警表示正在进行犯罪调查，但是没有透露进一步细节。

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俄罗斯驻加拿大使馆在推特上回应说，美国司法部的指控是“廉价的间谍故事和假新闻”，目的是为了欺骗和恐吓国内外人士。

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（RCI with CBC News， Murray Brewster, VOA）

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