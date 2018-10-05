Photo : Reuters/Kacper Pempel

网络安全：加拿大的公司太自信了

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 5 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据网络安全专家的说法，加拿大公司对自己公司的网络安全有些太过于自信，没有做保护敏感信息、不让数据泄露的准备，这主要是因为他们对所面临的不断变化的挑战了解不充分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

FICO是位于加利福尼亚州的一个数据分析公司，为银行、信用卡公司和其他公司在全球运营防欺诈检测系统，该公司委托Ovum 公司进行了一项调查，对包括加拿大在内的几个国家的500名 IT 高级主管进行了电话采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告发现，居然有84% 的加拿大公司 IT高管认为自己公司的网络安全 “好于平均水平” 或 “非常好”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : iStock

不切实际”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，这完全 “不切实际”，加拿大的公司 “需要考虑自己的情况到底如何”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

FICO的加拿大副总裁Kevin Deveau在研究结果公布后接受采访时说：“如果你无法判断自己的脆弱程度，怎么能保护自己？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期，加拿大的一些餐馆，包括Swiss Chalet，Harvey’s，East Side Mario等都受到了黑客和病毒的袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小公司不能幸免遇难

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部位于多伦多的eSentire的创始人、网络安全策略师埃尔顿·斯皮克霍夫（Eldon Sprickerhoff）在一次采访中表示，研究表明，人类的特点普遍是倾向于过于乐观。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，有不少加拿大公司认为自己不是国际巨头，规模小，微不足道，不足以成为黑客的目标，这是错误的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，任何小公司都有可能成为靶子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Wilfredo Lee/Associated Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他同时表示，好消息是越来越多的加拿大公司的董事会已开始将网络安全列入常规议程项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

信息泄露要上报

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络安全策略师埃尔顿·斯皮克霍夫接着表示，加拿大的公司开始重视网络安全，部分原因是因为联邦政府要求私营公司从今年11月1日开始，若有客户的私人信息被泄露，一定要向联邦隐私专员报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部位于旧金山和剑桥的网络安全软件公司 Darktrace 的加拿大分部经理大卫·马森 （David Masson）对此同意，他说，由于监管力度加大，企业正在更加关注网络安全问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，他说，大多数人对自己所面临的问题知之甚少，无法真正看到正在发生的情况。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

不安全设备 剧增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大卫·马森预测，情况只会变得更具挑战性，因为随着更多传感器、消费电子产品和通信设备的连接，潜在的易受攻击的设备数量将呈指数级增长。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

马森说：“由于缺乏更好的信息，全世界的网络中存在着不安全的设备，这将会爆发”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他接着说，Darktrace公司在客户端系统上安装软件，该系统通过机器学习来识别系统的正常活动，并在出现异常情况时做出反应。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

马森说，大多数公司目前都缺乏这样的监测系统。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Une douzaine d’enfants s’évadent dans le fleuve Saint-Laurent pour oublier la maladie l’instant d’une croisière

RCI | English

Ottawa signals it’s open to talks on offshore Arctic oil and gas development

RCI | Español

Canadá en las Américas Café 5-7 de octubre

العربية | RCI

العراق: هل ولادة الحكومة قريبة بعد انتخاب صالح رئيساً وتكليفه عبد المهدي برئاستها؟