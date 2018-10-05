网络安全：加拿大的公司太自信了

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根据网络安全专家的说法，加拿大公司对自己公司的网络安全有些太过于自信，没有做保护敏感信息、不让数据泄露的准备，这主要是因为他们对所面临的不断变化的挑战了解不充分。

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FICO是位于加利福尼亚州的一个数据分析公司，为银行、信用卡公司和其他公司在全球运营防欺诈检测系统，该公司委托Ovum 公司进行了一项调查，对包括加拿大在内的几个国家的500名 IT 高级主管进行了电话采访。

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报告发现，居然有84% 的加拿大公司 IT高管认为自己公司的网络安全 “好于平均水平” 或 “非常好”。

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“不切实际”

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报告说，这完全 “不切实际”，加拿大的公司 “需要考虑自己的情况到底如何”。

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FICO的加拿大副总裁Kevin Deveau在研究结果公布后接受采访时说：“如果你无法判断自己的脆弱程度，怎么能保护自己？”

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这个星期，加拿大的一些餐馆，包括Swiss Chalet，Harvey’s，East Side Mario等都受到了黑客和病毒的袭击。

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(CBC)

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小公司不能幸免遇难

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总部位于多伦多的eSentire的创始人、网络安全策略师埃尔顿·斯皮克霍夫（Eldon Sprickerhoff）在一次采访中表示，研究表明，人类的特点普遍是倾向于过于乐观。

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他说，有不少加拿大公司认为自己不是国际巨头，规模小，微不足道，不足以成为黑客的目标，这是错误的。

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他说，任何小公司都有可能成为靶子。

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(Wilfredo Lee/Associated Press)

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他同时表示，好消息是越来越多的加拿大公司的董事会已开始将网络安全列入常规议程项目。

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信息泄露要上报

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网络安全策略师埃尔顿·斯皮克霍夫接着表示，加拿大的公司开始重视网络安全，部分原因是因为联邦政府要求私营公司从今年11月1日开始，若有客户的私人信息被泄露，一定要向联邦隐私专员报告。

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总部位于旧金山和剑桥的网络安全软件公司 Darktrace 的加拿大分部经理大卫·马森 （David Masson）对此同意，他说，由于监管力度加大，企业正在更加关注网络安全问题。

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然而，他说，大多数人对自己所面临的问题知之甚少，无法真正看到正在发生的情况。

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不安全设备 剧增

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大卫·马森预测，情况只会变得更具挑战性，因为随着更多传感器、消费电子产品和通信设备的连接，潜在的易受攻击的设备数量将呈指数级增长。

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马森说：“由于缺乏更好的信息，全世界的网络中存在着不安全的设备，这将会爆发”。

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他接着说，Darktrace公司在客户端系统上安装软件，该系统通过机器学习来识别系统的正常活动，并在出现异常情况时做出反应。

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马森说，大多数公司目前都缺乏这样的监测系统。

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