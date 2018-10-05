加美温莎-底特律大桥开工，总理特鲁多出席仪式

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星期五（10月5日）在安大略省温莎市，加拿大总理特鲁多出席了戈迪.豪（Gordie Howe）大桥的开工仪式。这座大桥连接温莎和密歇根州底特律市，造价57亿加元（包括30年的维修养护费用），定于2024年完工。

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特鲁多说，这个项目非常重要，将会促进温莎市和周边地区的就业和经济，增加温莎和底特律之间的贸易往来。他还表示他已就加快工程进度的可能性和密歇根州长斯奈德（Rick Snyder）谈过。

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温莎和底特律之间有着加美边境最繁忙的陆地通商口岸。原有的“使者大桥”属于美国公司DIBC。该公司曾向法院提出起诉，要求阻止加拿大方面承建新大桥，败诉后又通过一个视频广告向特朗普求助，希望总统做主帮他们抢回这个项目。

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新大桥以加拿大已故冰球明星戈迪.豪（1928-2016）的名字命名，由温莎-底特律桥梁局（WDBA）承建。

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（RCI with CBC News）

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