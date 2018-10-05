中国政府抨击加美墨贸易协定中关于“非市场经济国家”的条款

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按照加拿大和美国、墨西哥刚刚达成的自由贸易框架协议中的32.10条款，协议签署国在和“非市场经济国家”进行贸易谈判时必须提前三个月通知另外两个签署国。中国驻加拿大大使馆发表声明说，这是干涉别国主权的霸权行为，是“不诚信的表现”。

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这项条款尽管没有指名，但是被普遍认为是针对中国的。有分析人士认为，美国政府今后可能会寻求在和其他国家的自贸协议中加入类似条款。

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中国大使馆的声明还表示对“有关国家”的经济主权受到损害感到悲哀。加拿大总理特鲁多此前表示，加拿大将继续促进和世界各国的贸易往来。他同样也没有直接提到中国。

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曾经参与NAFTA谈判的前加拿大外交官伯尼（Derek Burney）在接受加通社采访时猜测说，把这项条款放进加美墨自贸协议可能是白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）的想法。但是他认为该条款并没有阻止加拿大和中国积极发展贸易的效力。

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（RCI with CP, Mike Blanchfield ）

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