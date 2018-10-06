作者：沈二    2018/10/05

谷歌为其搜索服务20周年推出了一些新功能。其中，更视觉化的搜索结果是重头戏。 

谷歌表示由于人们搜索方式的重大转变，包括从文本到视觉搜索的转变，它必须跟上这个视觉的变迁。

在谷歌官方博客中，谷歌表示将会有4个方面的变化使搜索结果更视觉化。一个亮点是某些搜索结果被人工智能自动编辑成 AMP Stories 数字杂志。

 

身临其境的视觉内容与故事

 

AMP Stories是谷歌一直力推的视觉叙述杂志格式，这一次，  AMP Stories 成为了搜索结果呈现的模式之一。名人、知名景点等搜索结果被AI编辑成了一本本图片、视频+文字的数字杂志。

作为名人故事处理的一个例子，谷歌分享了主厨Giada De Laurentiis的精彩片段，当你在手机上搜索“Giada”时，视频和数字杂志 AMP Stories 就会出现在顶部。

谷歌表示将使用AI智能地构建AMP故事并在搜索中显示内容，观众可以愉悦地浏览文章以获取更多信息，并提供了一种从Web发现内容的新方法。

“谷歌对图像算法进行了彻底检查，以对在页面上具有出色图像和精彩内容的结果进行排名” - 谷歌 Blog

挖掘网页的力量

谷歌认为图像对于所在的页面内容非常重要。在过去的一年中，谷歌对图像算法进行了彻底检查，以对在页面上具有出色图像和精彩内容的结果进行排名。

图像搜索更有相关性，他们还优先考虑更新鲜的内容，访问最近更新过的网站。

谷歌表示他们将现在优先考虑图像位于页面中心的网站。如果您想购买一双特定的鞋子，那么专门针对这双鞋子的产品图像页面将优先于其他，例如，显示一系列鞋款的类别页面。

 

使用人工智能与谷歌Lens在图像中探索

 

去年推出了的Google Lens，可以智能帮助用户更好地了解您所看到的图像内容。原来只在谷歌相机里，现在将把Lens带到Google图片，以帮助探索和了解搜索过程中找到的可视内容。

Lens的人工智能技术可分析图像并检测其中的感兴趣对象，并链接到相关产品页面，以便继续搜索或购买感兴趣的项目。

 

"谷歌不再仅仅是媒体的流量来源，而是网络媒体本身"

谷歌搜索视觉化对媒体影响

 

谷歌搜索更视觉化对媒体的一个直接影响是，媒体内容在谷歌的排位和能否被推荐，依赖于媒体内容是否有丰富的视觉内容。

如果更深一层考虑，谷歌搜索实际在人工智能完成媒体编辑的工作，例如谷歌AMP Stories 的数字杂志生成。虽然内容来源还是背后的媒体，原来简单干枯的搜索结果是引流到媒体，现在搜索结果直接成为谷歌出品的多媒体数字杂志！

谷歌的内容越来越往前靠，它不再仅仅是媒体的流量来源，而是网络媒体本身。媒体在日益紧逼的谷歌面前，需要新策略和手段，也必须设法将内容挤入搜索的前端，这也就意味着在谷歌的游戏框架里更加积极地制作强视觉化内容。

文章分类: 因特网与科技
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