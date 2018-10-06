作者：沈二 2018/10/05

谷歌为其搜索服务20周年推出了一些新功能。其中，更视觉化的搜索结果是重头戏。

谷歌表示由于人们搜索方式的重大转变，包括从文本到视觉搜索的转变，它必须跟上这个视觉的变迁。

在谷歌官方博客中，谷歌表示将会有4个方面的变化使搜索结果更视觉化。一个亮点是某些搜索结果被人工智能自动编辑成 AMP Stories 数字杂志。