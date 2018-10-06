加拿大选民想要什么？从新不伦瑞克和魁北克省选看联邦政坛

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在过去半个月里，加拿大新不伦瑞克省和魁北克省先后举行省选。两个省的许多选民都不约而同地表现出求新、求变的愿望，抛弃执政经验丰富的老牌政党，转向小党和新成立的党。这种愿望是否会在全国形成大趋势，从而影响到明年的联邦大选呢？

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新不伦瑞克省进步保守党领袖希格斯（右）和自由党领袖加伦特都在努力争取小党支持。 （CP）

加东大西洋沿岸的新不伦瑞克省9月24日就举行了省选，但是由于有几个选区需要重新计票，选举结果到昨天（10月5日）才算“板上钉钉”。绿党候选人梅根.米顿（Megan Mitton）仅比对手多得11票，按照法律属于无人抗议也必须重新计票的选区。过去几天里，她一直在紧张地等待。还好，最后计票结果和原先一样，米顿保住了胜利。

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其他几个重新计票的选区也没有发现错误。因此，新不伦瑞克省政坛在选举结束两周之后，仍然无法确定由谁来执政。

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新不伦瑞克省选后，没有一个党获得组建多数政府所需的25个议席。 进步保守党：22席 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 自由党：21席 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 绿党：3席 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 人民联盟党：3席。

小党的选民支持率大增

新省绿党和人民联盟分别成立于2008年和2010年，可以说是既小资历又浅。在上一次省选中，绿党仅赢得一个议席，人民联盟无人当选。但是这一次，它们不仅各得3席，而且全省有将近四分之一的选民把票投给了它们的候选人。

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在魁北克省也出现了类似的情况， 不同的是老牌政党败得更惨。成立不满七年的魁北克未来联盟获得压倒性胜利。在过去半个世纪中轮流执政的自由党和魁北克党的支持率都跌到各自建党以来最低。魁北克党连党领袖都落选了，所得议席敬陪末座，成为该省政坛的“濒危物种”。

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左翼主打新人锐气，右翼以代表大众诉求自居

CBC的政治民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）认为，这两个省的左右翼小党以不同的方式争取到了更多的支持。左翼或者以更鲜明的立场和老牌政党拉开距离，或是利用民众对后者的不满，展示新的从政风格。而右翼则以大众诉求的代言人自居。尽管它们提出的措施或是可行性堪忧，或是缺乏细节，但是却在情绪层面赢得了许多选民的支持。

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在联邦政坛，更有可能造成地震的是右翼新党

两个联邦左翼政党都没有充当政坛新浪潮代表的资本。伊丽莎白.梅（Elizabeth May）担任绿党领袖已经十二年了，新民主党也有半个多世纪的历史。格勒涅预测这两个党都不会在联邦造成像本届魁北克省选这样的大地震。

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但是在右翼一方，前保守党议员贝尔涅（Maxime Bernier）刚刚成立了人民党。他反对接收越境难民申请人，反对“极端多元文化主义”。他认为保守党领导人希尔（Andrew Scheer）不敢坚持真正的保守主义理念，是个“温和版”的特鲁多，而特鲁多过度提倡多样化，是在损害加拿大的价值观。格勒涅说，人民党在成为他们两人真正的威胁之前还有很长的路要走，但是最近这两次省选的结果显示，选民似乎已经做好抛弃老牌政党，尝试新人新政的准备了。

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贝尔涅本星期宣布，人民党旗下已经有两万多名党员，并已筹得将近34万加元的经费。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier ，Shane Magee）

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