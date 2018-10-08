Shutterstock / Panchenko Vladimir

怕“米兔”：一些男医生不愿做女生导师

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 8 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着好莱坞制片人大腕Harvey Weinstein被众多女演员的性骚扰和性侵犯指控打翻在地，“米兔”运动的劲风 #MeToo movement从美国吹到加拿大、欧洲、和亚非拉国家。众多政界、经济界、学术界和演艺界的名人由于涉嫌性骚扰和性侵犯而滚鞍落马、声名狼藉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Richard Drew/Associated Press

但“米兔”运动也引起了不少社会争议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近的一个例子是在美国最高法院大法官的参院听证审议过程中，以心理学大学教授Christine Blasey Ford为首的几位女性站出来分别指控特朗普提名的大法官候选人Brett Kavanaugh在30多年前有过试图强奸、露阴、和涉嫌参与轮奸的行为。但调查显示这些女性指控人提出的证人和证词都无法被核实、证明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然Brett Kavanaugh最终得到美国参议院的批准、宣誓成为美国最高法院的新任大法官，但专家们的共识是，涉嫌强奸的名声将会终身伴随大法官Brett Kavanaugh。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国保守派媒体和评论家认为，Brett Kavanaugh大法官受到没有证据支持的涉嫌强奸的公开指控显示了“米兔”运动的一个负面结果，这就是来自女性的指控、哪怕是没有证据的指控也会对男性的名声和事业带来极大的损害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Christine Blasey Ford 在美国参议院作证，指控 Brett Kavanaugh 在36年前试图对她性侵 / Win McNamee/Pool Photo via Associated Press

为了避免被“米兔”咬上，美国副总统彭斯曾有一句名言，说他的行事准则是在没有第三人在场的情况下绝不与女性单独相处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大医学院超过半数的学生是女生的情况下，一些男性资深医生和医学教授不愿意当女性的专业导师，他们担心被“米兔”撕咬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由六位在医学领域从事研究和教学工作的女性学者联名写下的有关评论文章发表在最新一期的新英格兰医学学报上New England Journal of Medicine。这篇评论文章说，一些在医学界有名声地位的男性害怕担任女性医生或女性研究生的导师，他们担心受到性骚扰或性侵犯的不实指控；因为即便这些指控最后被确认是查无实据，但他们的名声和事业仍然会受到损害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

这篇评论文章认为，这些男性医学界权威人士对“米兔”运动的过敏反应形成了一种“敌视性性别歧视”，他们不愿意做女性导师的态度等于是在惩罚女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述评论文章的作者指出，在医学界有好的导师是非常重要的。好的导师不但可以通过言传身教帮助年轻人快速成长，而且还会帮助他们开启机会的大门；如果女性医学新人得不到这样导师的帮助，她们在自己前进的道路上就会缺乏进步的机会、会遇到更多的困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然近年来加拿大和美国医学院招收的女性学生数量都明显超过了男生，但北美大陆医学院院长中只有16%是女性，教学医院科室主任中只有15%是女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kas Roussy · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Chasseurs de phoques: un regard de l'intérieur sur la vie aux Îles-de-la-Madeleine

RCI | English

Snow on the prairies halts the harvest

RCI | Español

Cuba en campaña para atraer al turismo canadiense

"ككنديين ووطنيين، أظن أنّ شراءنا لمنتجات الحليب الكندية أمرمهم. وهذا ما أفعله كأُمّ" (وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند) - Radio Canadaالعربية | RCI

وزيرة الخارجية تحُث الكنديين على شراء الحليب الكندي