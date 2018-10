下狠招：中国关押国际刑警主席孟宏伟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

返回中国后失踪的国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟终于有了下落。

中国国家监察委员会发布通报说,公安部副部长孟宏伟涉嫌违法、正接受国家监察委员会的调查。

随后国际刑警组织星期日晚间发表通告说,在收到孟宏伟辞去国际刑警组织主席的辞职信后,已经决定由国际刑警组织高级副主席金正阳出任代理主席。

国际刑警组织的总部在法国里昂,有190个成员国,是各国警方的合作组织,宗旨是加强政府间合作以打击国际恐怖活动,毒品、军火、人口贩卖活动,贪污、科技犯罪和儿童色情等国际性犯罪活动。

孟宏伟在2016年11月高票当选国际刑警组织主席,任期4年。

上个星期五孟宏伟的妻子Grace Meng 报告说,孟宏伟在9月份回中国给她发来一条短信后就再无音讯;该短信是一把刀的图案。

有报道说,孟宏伟是已经被整肃的前中国共产党政治局常委、有政法王之称的周永康在公安部的心腹。

RCI with The Associated Press、CBC News

