诺贝尔经济学奖被授予两位美国人

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瑞典皇家科学院星期一宣布，把2018年诺贝尔经济学奖授予两位美国大学教授William Nordhaus 和Paul Romer，以表彰他们用创新性的经济模式分析显示气候变化和技术革新因素与市场经济的互动关系。

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William Nordhaus是美国耶鲁大学教授，他首次用计量经济模型显示经济和气候变化的互动关系。

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Paul Romer是美国纽约大学管理学院教授，他对经济力量在控制和主导公司企业创新意愿方面的开创性研究为经济学“内生增长理论”奠定了基础。

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这两位美国教授将分享价值131万加元的诺贝尔经济学奖金。

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今年的诺贝尔奖有两个显著特点。一是文学奖缺席，诺贝尔文学奖评委会还需要时间来解决性骚扰丑闻带来的负面后果、恢复公众的信任。

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二是今年有三位女性成为诺奖得主，这对女性来说是罕见的诺奖丰收年。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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