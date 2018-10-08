魁省大游行，要求新政府上任后实行最低工资15加元/小时

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星期日（10月7日），魁北克省数百名工会会员走上街头示威游行，要求魁北克省新政府上台后，尽快实现最低时薪 15加元。

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魁北克省现在的最低工资标准是 12 加元/小时。

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工会组织CSN的主席Jacques Létourneau在接受加拿大广播公司的采访时说，据估计，全省现在有80万名员工每小时收入低于15加元，他们在 “勉强维持生活”。

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他还表示，在目前劳动力极为短缺的大背景下，公司企业更需要改善员工的工作条件。

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另一大工会组织FTQ的总裁Daniel Boyer则表示，虽然魁北克人相对来说算是比较幸运的，但也无法摆脱全球不平等加剧的趋势。

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他说，现在的状况是富人越来越富，穷人越来越穷，对加拿大、对魁北克来说都是如此，在提高最低收入的问题上，我们还有很多路要走。

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