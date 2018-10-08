心理学家：感恩节是一个应该全年庆祝的节日

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

10月8日是感恩节，这是一个公共假日，也是全家相聚，享受一顿火鸡大餐的日子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的一位心理学家表示，在感恩节来临之际，人们往往在身心方面感觉更好，实际上，人们应该全年保持这种心理状态，而且会从中受益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

洛林·贝宁顿 Lorraine Bennington 是温哥华的一位心理学家，她说，在我们的日常生活中，人们感恩是非常罕见的，总体来讲，人们关注的经常是消极的消息，而感恩节，从名字开始，就让我们想起了生活中值得庆祝、值得感恩的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝宁顿说，感恩节的时候，家人们聚在一起，享受美食，分享彼此的消息。这样的时刻，是我们生活中的积极时刻，对我们的心脏和身体都是有益的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心态与身体的关系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝宁顿说，通过长达38年的心理学工作，她发现人们往往会忘记大脑其实是身体的一部分，思想会对身体的功能产生很大影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，大脑所有花在消极思想上的时间，都会在我们的身体上有所表现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

压力越小越好

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

洛林·贝宁顿 Lorraine Bennington (Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

洛林·贝宁顿建议，在生活中，压力越小越好，所有的人都应该进行积极思维的练习，每天早上，每个人都应该对自己重复3件生活中值得感恩的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

感谢自己的健康良好;

感谢自己周围的家人和朋友;

感谢自己有一个能够安心睡觉的地方，等等。

本宁顿说，你可以在晚上进行联系，回顾自己的一天，想想今天自己遇到的美好的事情，避免过于关注负面的事件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，播放音乐、安心的吃饭、与家人朋友讲笑话，都是可以让自己放松的途径，有很多方法可以让自己找到乐趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

洛林·贝宁顿最后说道，感恩节，第一重要的就是与我们所爱的人在一起，即使亲人不在身边，我们也可以通过各种社交媒体和亲人进行视频交流。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada