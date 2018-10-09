文字/采访/视频/设计/制作 - 沈二
“秦淮灯彩”是中国南京市最具代表性的民间艺术之一。赏花灯在南京秦淮河流域一带是传统节日必不可少的一个民俗活动。
这一次，南京市秦淮区政府的指导下，秦淮灯彩嫁接世界知名城市“南京周”外围活动，“秦淮灯彩走进蒙特利尔”活动在加拿大蒙特利尔Saint-Laurent市的Du Boisé图书馆举行。Talents Communication 是活动的国际协调和执行方。
9月29日举行了“秦淮灯彩”开幕式，后一阶段，大型灯彩将海运到蒙特利尔，预计到10月底安装调试完毕和翘首以盼的蒙特利尔观众见面。灯展将延续到11月31日。
在开幕前一天，加拿大国际广播将“秦淮灯彩”非物质文化遗产传承人顾业亮、武焕文和马金龙邀请到演播室一起坐下来聊一聊中国传统的灯彩文化以及此行的见闻。
传承千年的南京“秦淮灯彩”
顾业亮先生表示，他非常荣幸来到加拿大蒙特利尔这个美丽的城市。他介绍说，秦淮灯彩有一千多年的传承历史。它的最大的特点是纯手工技艺制作而成，秦淮灯彩作为一种南京的文化名片传承发扬传播。
秦淮灯彩2006年成为中国首批非物质文化遗产。南京夫子庙，秦淮河畔，每年的春节期间有几百万人到夫子庙来看灯。正月十五达到顶峰，一天也七十万人。
秦淮灯彩展览的参与制作环节
在采访中，我们聊到了特意为这次海外展览准备的现场教授花灯制作环节。
武焕文先生介绍，教当地人扎花灯就是希望通过他们手工制作以后知道秦淮花灯最基本的地道的手工过程，通过互动了解中国的传统技艺是怎么回事。
他说，西方的技艺跟东方不完全一样，表达的意思各方面也不同。互动才是最好的一个沟通。
马金龙继续介绍了“秦淮灯彩”的制作过程。他说，小的花灯主要是用竹子。大的花灯的工艺有六十二道工序，例如荷花灯。每道工艺都要精细准确，尺寸都要定好。
主办方提供的蒙特利尔灯展制作现场视频
“世界知名城市”南京周, 蒙特利尔站
当记者问道，作为“世界知名城市”南京周系列活动之一的本次蒙特利尔“秦淮灯彩”展的进展情况时。顾业亮先生说，本次活动点是南京市市委宣传部和南京周组委会主办的宣传南京的活动之一。因为台风的缘故，灯彩展览推迟。
在制作彩灯时，他们就考虑了对加拿大当地文化的尊重。专门制作了“熊”为主题的大灯。
同时也有秦淮特色的荷花灯，象征着和谐幸福和美满。本来是想三位灯彩大师也在，互动活动也有，展览也开幕，但现在有些遗憾，灯展要迟些开幕了，但他们尽最大的努力把这个活动做好。
“秦淮灯彩走进蒙特利尔”9月29日在Saint-Laurent市的Du Boisé图书馆开幕后，将一直持续到11月31日
这次活动是“世界知名城市”南京周的一部分，由Talents Communication协调举办
蒙特利尔印象
采访中，武焕文先生谈起了对蒙特利尔这个富有特色的加拿大城市的印象。他说道，蒙特利尔非常美，环境非常好，人也包容。来了感觉非常舒畅。
顾老师已经是第三次来加拿大了，去年前年是在温哥华。蒙特利尔是一个法语城市，他感受到当地老百姓和华人对我们的热情。感受到法裔人士，特别是法裔老人对我们秦淮花灯独有情衷。通过小小灯彩传递了友谊。
马金龙先生补充道，这里人好，环境好，他很高兴看到很多年纪大的老人和他们一起扎灯。
预祝灯展成功
最后，顾业亮先生表示这次灯展两国文化零距离的接触对于彩灯艺人也是一次提升。他代表灯彩艺人和传承人团体祝灯展圆满成功。
武焕文和马金龙先生也表示了对这次“秦淮灯彩走进蒙特利尔”活动的成功举办的最真诚祝福。
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