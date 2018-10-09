“秦淮灯彩”是中国南京市最具代表性的民间艺术之一。赏花灯在南京秦淮河流域一带是传统节日必不可少的一个民俗活动。

这一次，南京市秦淮区政府的指导下，秦淮灯彩嫁接世界知名城市“南京周”外围活动，“秦淮灯彩走进蒙特利尔”活动在加拿大蒙特利尔Saint-Laurent市的Du Boisé图书馆举行。Talents Communication 是活动的国际协调和执行方。

9月29日举行了“秦淮灯彩”开幕式，后一阶段，大型灯彩将海运到蒙特利尔，预计到10月底安装调试完毕和翘首以盼的蒙特利尔观众见面。灯展将延续到11月31日。

在开幕前一天，加拿大国际广播将“秦淮灯彩”非物质文化遗产传承人顾业亮、武焕文和马金龙邀请到演播室一起坐下来聊一聊中国传统的灯彩文化以及此行的见闻。