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新潮流？带宠物狗到办公室帮助减压

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 9 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过劳、工作压力过大是现代社会办公室工作人员抱怨的一个主要问题。加拿大卡尔加里市一些公司推出了准许员工带宠物狗到办公室上班的政策，这似乎起到了让员工们放松、减少压力、提高工作效率的作用。

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宠物猫狗

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加拿大广播公司报道了卡尔加里市高科技公司Benevity在十年前创立时就开始实行雇员可以带宠物狗和宠物猫上班的政策所带来的积极效果。

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在Benevity公司，每天都会有7条到10条宠物狗被其主人带到办公室来。主人在办公室工作时或者让宠物狗在自己的脚下睡觉、或者逗着自己的宠物狗玩、或者让宠物狗们一起追逐嬉耍。

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Benevity公司人事部经理Angie Duong说，狗狗们给那些紧张工作的雇员们带来了松弛和欢声笑语。

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Benevity公司雇员Jodi Stapley每个星期两天把自己的牧羊犬带到办公室来。她说自己的狗狗很安静，就喜欢卧在她的办公桌下、像天使一样陪伴着她。

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温顺吗？

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不过，推行员工带宠物狗上班的政策实行起来并不简单，需要认真的组织、还要考虑到健康和卫生因素。

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卡尔加里一位中小企业人力资源事务咨询师Wendy Giuffre指出，虽然准许员工带宠物上班的政策会产生积极的结果，但如果考虑不周也会产生问题。

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比如，虽然被准许带到办公室的宠物狗应该是表现温顺的狗狗，但宠物狗的主人恐怕都会认为自己的狗是温顺的；宠物狗是否温顺应该由谁来判定就是一个问题。

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卡尔加里Rogers Insurance保险公司在这方面就做出了明确规定。虽然员工可以带宠物狗上班，但有三种狗除外。这三种被认为不温顺的狗是罗威纳犬，藏獒和斗牛犬。

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过敏问题

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另外一个问题是宠物猫狗会带来的过敏问题。猫狗的毛屑会引起一些人的过敏，轻则打喷嚏和眼睛红肿，重则引起哮喘病发作。

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医学专家们指出，因宠物过敏而引发的哮喘病发作可能带来危险后果，必须综合考虑让雇员带宠物猫狗上班的好处和会带来的健康问题，特别是在带宠物猫狗上班是否真有好处的问题还没有定论的情况下就更应该谨慎从事。

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发表在国际环境研究和公共健康学报International Journal of Environmental Research and Public Health上的一篇研究报告指出，虽然准许员工带宠物狗上班的政策会有助于提高员工的出勤率、士气和工作效率，但这只是初步研究得出的结果，公司企业在决定采取准许员工带宠物狗上班的政策前应该全面考虑各方面的因素和问题。

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歧视问题

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卡尔加里Rogers Insurance保险公司为了避免宠物狗会带来的雇员过敏问题，提前告诉申请工作的人该公司实行准许带狗上班的政策，怕狗或对狗过敏的人可能不适合在该公司工作。

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但卡尔加里中小企业人力资源事务咨询师Wendy Giuffre指出，这样的招工政策可能会被人权委员会认定是对怕狗者和对狗过敏者的歧视。

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