IMF：美中贸易战在拖世界经济后腿

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星期二在国际货币基金组织（IMF）和世界银行召开年会之际，IMF发表报告下调对今明两年世界经济发展速度的预测。

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国际货币基金组织的报告把原来预测的2018年和2019年世界经济以3.9%的速度增长，下调为今明两年世界经济发展速度只有3.7%的预测。

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IMF对世界经济的分析报告指出，拖世界经济发展后腿的主要因素是美国和中国互相施加惩罚性关税的贸易战，欧盟、英国和日本经济的疲软，利率上升导致阿根廷、巴西、土耳其、南非等一些国家资金外流引发的金融动荡。

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国际货币基金组织的首席经济师Maurice Obstfeld认为，世界经济在走向减速，再加上金融市场利率上升导致的银根紧缩，发生国际经济动荡的可能性已经上升。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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