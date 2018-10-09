加东炼油厂爆炸5人受伤、停产调查

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星期一上午加拿大大西洋沿岸圣约翰市Irving Oil公司的炼油厂发生柴油提炼设备爆炸引起的火灾，导致至少5人被送进医院治疗。

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目击者说，爆炸后发生的冲天大火火头足有30米高，滚滚浓烟笼罩圣约翰市东部好几个小时，消防队用了6个小时的时间才基本上破灭了大火。

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该炼油厂已经中断生产，对这一爆炸起火事故进行调查。

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Irving Oil公司发言人表示，公司将启动库存并与其他汽油、柴油生产商协调以努力保证市场供应。

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Irving Oil公司在圣约翰市的炼油厂是加拿大最大的石油精炼厂，每天处理超过30万桶原油，雇用1400名雇员。

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星期一是加拿大的感恩节假日，但仍然有3千人在圣约翰市Irving Oil公司的炼油厂上班工作，绝大多数是来厂从事整修工作的外聘技工、有1百人是当班生产线操作员。

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Irving Oil公司的炼油厂离圣约翰市中心只有不到5公里，周围是居民区；炼油厂设在这样的城市地区是引起争议的话题。

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RCI with Bobbi-Jean MacKinnon · CBC News

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