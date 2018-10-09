安大略省北部周二将有冰雨和大雪

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根据加拿大环境部的信息，这个星期安大略省西北部地区的天气将相当糟糕。

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星期二（10月9日）早上，环境部对该地区发布了一系列特殊天气警告。

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警告说，在星期二晚上，安省西北部将有雨和雪，随着周三早上的温度将降到接近 0 摄氏度，预计将出现冰雪交加的情况。

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另外，本周三（10月10日）晚，Thunder Bay，Superior West 地区可能会有多达 50 毫米的降雨。

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本周三到周四（10月11日），Fort Frances 和 Nipigon 湖以北的地区，会有大约10 到 20 厘米的降雪。

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加拿大环境部告诫说，这个星期安省西北部的路况将相当于冬季的条件，相当恶劣，开车的人需要做好充足准备。

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