克林顿夫妇11月来多伦多和蒙特利尔

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克林顿夫妇（Bill and Hillary Clinton）将于11月中旬开始，前往13个北美城市巡回讲演，此行中包括两个加拿大城市：多伦多和蒙特利尔。

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加拿大广播公司和加通社报道说，这一巡回讲演的主要目的是帮助推广美国前第一夫人米歇尔·奥巴马 （Michelle Obama）的新书。

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(Jim Young/AFP/Getty Images)

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克林顿夫妇巡回讲演的的主办方是 Live Nation公司，该公司表示，这对美国前总统和前国务卿夫妇将在讲演中回顾一些重要的历史时刻，分享鼓舞人心的轶事，讨论当前的问题，并展望未来。

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克林顿夫妇讲演的部分时间表如下：

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11月18日：巡回讲演第一站 – 美国的拉斯维加斯(Las Vegas)

11月27日：加拿大多伦多市（丰业银行体育馆 – Scotiabank Arena）

11月28日：加拿大蒙特利尔市 （贝尔中心 – Bell Center）

2019年4月11日：巡回讲演最后一站 – 美国加利福尼亚州的英格尔伍德 （Inglewood）

克林顿夫妇的讲演门票将从本周五 （10月12日）上午10点开始出售。

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