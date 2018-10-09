魁北克省选 40% 当选议员为女性，创加拿大最高记录

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在今年 10月1日举行的魁北克省选中，获选的女议员多达 52人。

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(Paul Chiasson/The Canadian Paress )

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埃特尔·拉朋特（Esther Lapointe）是魁北克省鼓励妇女参政的组织 “妇女、政治与民主”（Groupe Femmes, Politique et Démocratie）的总干事，她说，这次选举产生了52名女议员，在全省的125个席位中占到 41.6% ，这在加拿大是最高的比例。

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这样一来，魁北克省就从安大略省手里夺走了 “冠军” 头衔，去年6月份安省议会的当选议员中有 39.5% 是女性。

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魁省、安省当选的女议员大增，反映了加拿大妇女越来越多投入政治的新趋势。

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在美国也是一样，根据美国媒体的报道，在今年11月份的美国国会中期竞选中，女性候选人的人数出现 “历史性激增” 。

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妇女参政的自信加强

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卢芭·加扎尔（Ruba Ghazal）是魁北克团结党（Québec solidaire）的新当选议员，她表示，魁北克省妇女对参加竞选的自信心越来越强。

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她在接受加拿大广播公司的采访时表示，现在我们有了越来越多的榜样，在竞选前的辩论台上有了越来越多的女候选人，这都有助于提高妇女参政的兴趣和信心。

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魁北克团结党 Quebec Solidaire 女议员卢芭·加扎尔（左）与党发言人码农·马赛（右）/ (Paul Chiasson/The Canadian Press)

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魁北克团结党的发言人码农·马赛（Manon Massé）在竞选辩论中的表现就大受称赞，为魁北克团结党在这次省选中的出色成绩起了作用。

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卢芭·加扎尔说，码农·马赛是自己的榜样，而魁北克团结党的创始人、现已卸任的前女议员弗朗索瓦兹·大卫（Françoise David）也对自己参政产生了影响。

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她说，另一个榜样是瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante），普朗特于 2017 年成为蒙特利尔的首位女市长。

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蒙特利尔女市长为女议员增多叫好

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蒙特利尔女市长普朗特也对有很多女性在10月1日当选表示高兴。

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她告诉加拿大广播公司，这样的结果让人很开心。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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2017年，在普朗特的“蒙特利尔项目党 ” Projet Montréal 的候选人中，有一半是女性，目前蒙特利尔市的行政委员会由6名女性和7名男性组成。

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蒙特利尔市长普拉特表示，她希望当选省长、魁北克未来联盟的领袖弗朗索瓦·勒格（François Legault）能够履行自己的承诺，这就是组建一个性别平衡的省内阁。

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