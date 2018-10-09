魁北克省新政府让步：现有教师可以佩戴宗教标志

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在经过一个星期的争议后，魁北克省新政府表示愿意考虑允许现有教师佩戴宗教标志。魁北克未来联盟在10月1日的省选中获胜后，很快提出上台后将禁止所有代表“政府权威”的公职人员佩戴宗教标志，包括法官，警察和教师。拒绝除下宗教标志的教师将被解雇。今天（10月9日）的宣布显示该党有意做出让步。

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未来联盟交接团队的一名发言人说，省政府将考虑在有关法案中增加一项条款，允许现有教师继续佩戴宗教标志，但是新招聘的教师必须服从禁令，不得在工作场合佩戴穆斯林头巾，锡克族佩刀，大号十字架，犹太圆帽等宗教服饰。

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与此同时，这位发言人表示新政府将不会除下省议会大厅的十字架，因为这个从上个世纪30年代就挂在议会议长座位后上方的十字架是魁北克文化遗产的一部分。

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星期天（10月7日）有数千人在蒙特利尔市举行示威游行，抗议魁省新政府的方案。

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（RCI with CBC News, Benjamin Shingler）

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