阿尔伯塔省：大雪导致收割推迟

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进入 10 月中旬，阿尔伯塔省的农民们正在争分夺秒地收割自己的庄稼，因为 9 月份的大雨和大雪导致田地过于潮湿，无法工作。

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在遭遇了一个干燥的夏季后又遭遇了潮湿的9月，农场主们都在抱怨倍受打击。

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农场主凯文·本德（Kevin Bender）是阿尔伯塔省小麦委员会的主席，他说，他的农场已经停工了大约 3个星期，目前只收割了大约四分之一的种植面积。

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他说，在 9月份，我们经历了3到 4次暴风雪，以及寒冷的天气……我的农场上次收割还是在 9 月 9日。现在，上个周日，我们终于可以开始收割油菜籽了，大家都在努力争取时间，争取在下一次降雪前尽可能多收割一些。

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农作物保险

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农场主伊恩·奇特伍德 （ Ian Chitwood）说，在他农场的庄稼上，现在还顶着至少30厘米的雪。

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他告诉加拿大广播公司，今年的情况让我们没法进行收割。

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他接着说，许多农场主们现在脑子里想的是进行保险索赔，白昼正在越来越短，天气越来越冷，不少农场主们已经开始感到 “恐慌” 了。

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仅仅收割了 40%

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(Dave Gilson/CBC)

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根据最新的农作物报告，到目前为止，阿尔伯塔省仅有约 40% 的庄稼已经收割完毕，与最近 5 年的同期平均收割水平相比，这个比例足足落后了 40%，有些地区则比平均收割水平落后了 58%。

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报告还称，潮湿的土壤条件意味着农作物的质量正在下降，而且预计会进一步下降，大麦、燕麦和油菜今年的评级已经低于平均水准。

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阿尔伯塔省油菜籽协会（Alberta Canola）的副主席约翰·古力（John Guelly）表示，2016 年和 2017 年我们已经经历了艰难的天气条件，但今年可能会更糟。

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他说，除非天气条件变得更加有利，否则今年的收成会让人痛心。

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