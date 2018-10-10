Jeff McIntosh/The Canadian Press

国际奥委会邀请卡尔加里竞办冬奥会

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 10 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

国际奥委会正式宣布邀请加拿大的卡尔加里、瑞典的斯德哥尔摩和意大利的米兰-科尔蒂纳参加竞标2026年冬奥会举办城市的竞争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

三国竞争

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际奥委会星期二还宣布，接受投标竟办2026年冬奥会的截止日期是2019年1月，国际奥委会将于明年6月份在瑞士洛桑宣布哪个城市获得2026年冬季奥林匹克运动会的主办权。这比原定的9月份提前了三个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然卡尔加里市政府愿意竟办2026年冬奥会，但卡尔加里市民是否愿意让自己的城市再次举办冬奥会仍然是个问号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里曾经在1988年举办过冬季奥林匹克运动会。有意思的是卡尔加里当年的竞争对手也是瑞典和意大利，只不过城市略有不同。当年瑞典的法伦和意大利的科尔蒂纳在竟办冬奥会的竞争中败给了加拿大的卡尔加里市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

公民投票

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里市民将在11月13日举行的公民投票中对是否应该竟办2026年冬奥会的问题作出选择。如果多数民众在公民投票中赞成举办冬奥会，则卡尔加里市政府会正式开始竟办2026年冬季奥林匹克运动会的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

负责冬奥会竟办工作的Calgary 2026 董事会主席 Scott Hutcheson表示，今后一个月的主要任务是为卡尔加里市民提供有关主办冬奥会方方面面的信息、倾听市民们的意见，让他们在有足够信息的情况下做出有利于卡尔加里市、有利于阿尔伯塔省、和有利于加拿大的选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Calgary 2026董事会估算的冬奥会主办预算是52亿加元，并要求阿尔伯塔省政府和加拿大联邦政府负担其中的30亿加元的开支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥运会太烧钱 / Ed Middleton/CBC

谁来给钱

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里市长Naheed Nenshi 和一些市政厅议员表示，他们担心阿尔伯塔省政府和加拿大联邦政府迟迟不给出其愿意承担的冬奥会开支份额的问题；希望有关方面能在11月13日公民投票日之前足够早的时间提供有关的财务信息，以让卡尔加里民众有足够的时间进行考虑和辩论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里市长Naheed Nenshi 强调指出，在不知道举办奥运会的经费到底由谁来负担的情况下，要卡尔加里市民们在公民投票中做出是否竟办冬奥会的选择是不公平的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省新民主党政府表示会在公民投票日前三十天明确省政府会提供的冬奥会赞助经费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党联邦政府虽然提到过其提供的冬奥会赞助经费的上限是15亿加元，但没有给出到底会给多少拨款的具体数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对卡尔加里市竟办冬奥会的市民组织加强了其宣传力度，强调主办奥运会得不偿失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

围绕主办奥运会的贪污腐败问题和运动员服用违禁药品的丑闻使越来越多的民众不愿意让自己的城市主办奥运会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Chicane entre Riyad et Ottawa : « Grave réaction excessive » de l'Arabie saoudite, affirme notre ex-ambassadeur expulsé

RCI | English

Doctors suffer burnout, depression, suicidal thoughts: survey

RCI | Español

¿Sufre de capacitismo? No se calle.

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين كندا و المملكة العربية السعودية توتّرا شديدا منذ 6 آب أغسطس الماضي- Cliff Owen/AP Jack Taylor/Getty Imagesالعربية | RCI

العلاقات الكنديّة السعوديّة: مواقف وآراء كنديّة