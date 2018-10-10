国际奥委会邀请卡尔加里竞办冬奥会

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国际奥委会正式宣布邀请加拿大的卡尔加里、瑞典的斯德哥尔摩和意大利的米兰-科尔蒂纳参加竞标2026年冬奥会举办城市的竞争。

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三国竞争

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国际奥委会星期二还宣布，接受投标竟办2026年冬奥会的截止日期是2019年1月，国际奥委会将于明年6月份在瑞士洛桑宣布哪个城市获得2026年冬季奥林匹克运动会的主办权。这比原定的9月份提前了三个月。

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虽然卡尔加里市政府愿意竟办2026年冬奥会，但卡尔加里市民是否愿意让自己的城市再次举办冬奥会仍然是个问号。

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卡尔加里曾经在1988年举办过冬季奥林匹克运动会。有意思的是卡尔加里当年的竞争对手也是瑞典和意大利，只不过城市略有不同。当年瑞典的法伦和意大利的科尔蒂纳在竟办冬奥会的竞争中败给了加拿大的卡尔加里市。

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公民投票

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卡尔加里市民将在11月13日举行的公民投票中对是否应该竟办2026年冬奥会的问题作出选择。如果多数民众在公民投票中赞成举办冬奥会，则卡尔加里市政府会正式开始竟办2026年冬季奥林匹克运动会的工作。

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负责冬奥会竟办工作的Calgary 2026 董事会主席 Scott Hutcheson表示，今后一个月的主要任务是为卡尔加里市民提供有关主办冬奥会方方面面的信息、倾听市民们的意见，让他们在有足够信息的情况下做出有利于卡尔加里市、有利于阿尔伯塔省、和有利于加拿大的选择。

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Calgary 2026董事会估算的冬奥会主办预算是52亿加元，并要求阿尔伯塔省政府和加拿大联邦政府负担其中的30亿加元的开支。

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谁来给钱

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卡尔加里市长Naheed Nenshi 和一些市政厅议员表示，他们担心阿尔伯塔省政府和加拿大联邦政府迟迟不给出其愿意承担的冬奥会开支份额的问题；希望有关方面能在11月13日公民投票日之前足够早的时间提供有关的财务信息，以让卡尔加里民众有足够的时间进行考虑和辩论。

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卡尔加里市长Naheed Nenshi 强调指出，在不知道举办奥运会的经费到底由谁来负担的情况下，要卡尔加里市民们在公民投票中做出是否竟办冬奥会的选择是不公平的。

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阿尔伯塔省新民主党政府表示会在公民投票日前三十天明确省政府会提供的冬奥会赞助经费。

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加拿大自由党联邦政府虽然提到过其提供的冬奥会赞助经费的上限是15亿加元，但没有给出到底会给多少拨款的具体数字。

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反对卡尔加里市竟办冬奥会的市民组织加强了其宣传力度，强调主办奥运会得不偿失。

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围绕主办奥运会的贪污腐败问题和运动员服用违禁药品的丑闻使越来越多的民众不愿意让自己的城市主办奥运会。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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