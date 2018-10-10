Michaëlle Jean：加拿大不再支持她连任

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据加拿大广播公司报道，在法语国家联盟首脑会议召开之前，加拿大联邦政府放弃了支持加拿大前总督Michaëlle Jean连任法语国家联盟秘书长的努力。

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有80个成员国的法语国家联盟峰会本周在亚美尼亚举行，加拿大联邦政府总理特鲁多已经在星期二晚上动身前往亚美尼亚。

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Michaëlle Jean自2014年以来担任法语国家联盟的秘书长。但她的连任受到来自卢旺达外长 Louise Mushikiwabo的强大挑战，因为除了在法语国家联盟中起主导作用的法国支持这位卢旺达外交部长之外，非洲国家联盟也支持Louise Mushikiwabo取代Michaëlle Jean出任法语国家联盟秘书长。

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已经在亚美尼亚的加拿大联邦政府负责法语国家联盟事务的部长Melanie Joly的新闻发言人表示，加拿大会在秘书长人选方面会赞同多数成员国的意见。

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加拿大魁北克省媒体对Michaëlle Jean有负面的报道，说不但她在法国巴黎的公寓楼单元的房租是纳税人负担，而且她还花费纳税人50万加元对其公寓楼单元进行装修。

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RCI with Tom Parry · CBC News

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