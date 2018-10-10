房市趋冷: 9月住房开工量两年来最低

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据加拿大房贷和住房公司CMHC发布的最新数据，加拿大9月份的住房开工量是18万8千6百83套，比8月份的19万8千8百43套的数量有了明显的下降。开工量下降幅度最大的是大城市的公寓楼和排房类住房。

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汤森路透社报道说，加拿大9月份的住房开工量大大低于经济专家们预期的21万套的预测数字。

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而且，这已经是加拿大房地产市场住房开工量连续第三个月下降。

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加拿大中央银行上调利息率和加拿大政府要求商业银行严格房贷审批的措施似乎起到了给加拿大房地产市场降温的作用。加拿大温哥华和多伦多房地产市场价格连年窜升的狂热局面已经成了昨日黄花。

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对世界金融市场有极大影响力的美联储不但已经把利息率上调到2.25%，而且明确表示更多的加息行动已经在计划之中。

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