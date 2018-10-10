魁北克省秋季的颜色终于来了

人们左盼右盼，在经历了降温和降雨之后，加拿大魁北克省的秋季色彩终于来了，大自然把各种颜色像一块画板一样展现在人们面前…
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上个周末是感恩节长周末，给人们提供了外出拍照的绝佳机会，加拿大广播公司的粉丝们纷纷发来了自己在魁北克省不同角落拍摄的秋叶照片：
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(Nancy Cote/Facebook)
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(Submitted by Tom Eden)
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(Bebe Kangaroo/Facebook)
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(Eliane Manaf/Facebook)
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(Joel Barter/Facebook)
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(Francine Robillard/Facebook)
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