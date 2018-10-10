温哥华市一亚裔妇女天天捡瓶子，给癌症协会捐款 15000 加元

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在加拿大温哥华市，一位 62 岁的亚裔妇女通过每天收集空瓶子，向不列颠哥伦比亚省癌症基金会（B.C. Cancer Foundation）总共捐赠了近 15,000 加元。

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21年来，这位名叫 Gia Tran 的妇女几乎天天都会去BC省癌症基金会的办公室，把自己捡回收瓶子后换来的钱交给基金会。

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不列颠哥伦比亚省癌症基金会说，这么多年来，Gia Tran 交给基金会的钱大约已经达到 15,000加元。

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20多年如一日

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加拿大广播公司报道说，Gia Tran 住在 Hastings 和 Main 街附近，她天天在这个地区散步，寻找可以回收的瓶子。

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等自己的袋子装满了空瓶子，她就走到商店，把瓶子换成钱，然后直接去BC省癌症基金会，有的时候她走过去，有的时候乘公共汽车。

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从商店去基金会，这段路程可不短，即使乘公共汽车过去也需要大约45分钟。

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对于自己如何能坚持这么多年，Gia Tran 解释说，21年来，这已经变成了一个习惯， 她说，我觉得这样做，让大家高兴，我也高兴。

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（RCI， with Radio Canada，Rafferty Baker，Caroline Chan/CBC）

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