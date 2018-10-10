政府虽让步，民众要抵抗：加美牛奶大战尚未结束

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奶制品是加美贸易关系中的一个痛点。为了谈成加美墨自由贸易协议（USMCA），加拿大同意扩大美国奶制品的进口。只等三个国家的议会和国会通过协议，美国就可以占据3.6%的加拿大奶制品市场。但是尽管加美政府之间已经“停火”，这场牛奶大战在加拿大民间却才刚刚开始。

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在USMCA框架协议签署一个星期后，加拿大奶制品大省魁北克的奶农协会在Youtube等网站上登出一条广告。这段视频广告让两头会说话的奶牛扮演专家的角色，为消费者解答关于牛奶的各种疑问：“一定要喝牛奶吗？”“随便你，不过牛奶里还是有16种营养物质哦！”“听说牛奶里添加了生长激素？”“那是美国报道的吧？在加拿大这是禁止的。”等等。

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两头牛很幽默，广告里出现的消费者也形形色色。魁北克大学管理学院教授杜盖（Benoît Duguay,）在接受Radio-Canada采访时说，这条广告设计得很好。奶农协会做广告当然是因为感到来自美国的威胁。但是这条广告并没有提到这种威胁，也没有直接呼吁消费者不要买美国产品。它只是在列举牛奶的好处时“顺带”告诉你：为了提高牛奶产量给牛注射生长激素这种事发生在美国，在加拿大是违法的。

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心痛本地奶农，消费者赶来增援

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但是消费者就没有这么含蓄了。自从USMCA签订以来，许多加拿大人都在社交媒体上用各种方式表示对本国奶农的支持，发出“买加拿大牛奶，支持加拿大奶农”的呼吁。其中之一、温尼伯软件工程师谭维尔（Erum Tanvir）在接受CBC采访时表示，即使加拿大牛奶比美国牛奶更贵，她也会选择加拿大牛奶。“贵一点没什么，只要钱是本地奶农赚就行。”

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安大略省布雷斯劳市民亚历山大（Sue Alexander）在脸书上登出一张奶牛的照片。照片上方写着：“我和加拿大奶农站在一起。”下方是：“我将只买100%的加拿大奶制品。”她在旁边的帖子里说，我们的奶农现在需要我们。我们并没有过量生产，不需要把牛奶卖到国外去。但是美国奶制品产量过剩对加拿大奶农是个直接的威胁。她还表示今后在买奶制品的时候将仔细阅读成分标签和说明，因为美国牛奶将以各种食品原料的形式进入加拿大市场。

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多伦多零售业顾问温德（Bruce Winder）说，这种时候发出的爱国消费宣言，不是每个人都会付诸实施。毕竟普通消费者更在意的是价格和方便。不过拉瓦尔大学农学教授古安（Daniel-Mercier Gouin）认为，美国奶制品进入加拿大市场不会给牛奶价格造成太大波动。因为消费者对牛奶的需求是相当稳定的，零售商降价并不会多销。

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加拿大奶农协会和安大略省奶农协会都已经发出呼吁，请消费者在购买奶制品时注意加拿大产品的标志。安省奶农协会还以问答形式登出更多信息，解释加拿大牛奶和美国牛奶的区别。

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用来增加泌乳量的合成牛促体激素（rBST）自1993年起被美国食品药品监管局批准。这种人造生长激素可以把牛奶产量提高11%到16%，但只有少数美国奶农使用它。麦吉尔大学医学院教授博莱克（Michael Pollack）说，目前没有科学证据显示含有rBST的牛奶对人的健康有害，但是围绕这种激素的使用仍然存在争议，不排除它会对人体产生微小的、不宜察觉的影响。

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（RCI with CBC News, Sophia Harris, Radio-Canada, Philippe-Antoine Saulnier）

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