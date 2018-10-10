过劳，抑郁甚至自杀想法：加拿大医生的健康问题

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加拿大医学协会的一项全国调查显示，大部分加拿大医生心理健康状况良好，但是许多人感到过劳和抑郁，甚至有过自杀的想法。这种状况在住院医和女性医生当中更为突出。

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根据加拿大医学协会星期三（10月10日）公布的报告，在加拿大医生当中有30%的人感到相当严重的过劳，有34%有抑郁症状。有8%的人在过去一年中出现过自杀的想法，但如果时间不限制在一年的话，这个比例上升到19%。

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不过，82%的医生和住院医表示他们具备快速恢复和适应的能力。

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加拿大医学协会主席、温尼伯耳鼻喉外科医生奥斯勒（Gigi Osler）说，医生的健康状况不好，影响的不仅是他们本人，对患者的治疗也会受到影响。

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（RCI with CP, CBC, CMC）

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