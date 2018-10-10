前保守党议员贝尔涅完成最后的申请建党手续

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前保守党议员贝尔涅（Maxime Bernier）星期三（10月10日）在加拿大选举委员会填写了最后的表格，完成了建立新党所需的全部手续。一旦获得批准，他领导的加拿大人民党就可以派候选人参加补选和大选，并给捐款人开具减税收据。

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目前在加拿大给政党捐款的最高限额是1575加元，抵税额为650加元。但是只有经加拿大选举委员会批准的正式政党才有权给捐款人开减税收据。

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加拿大人民党的政治主张包括小政府，废除加拿大农产品供应管理机制，减少移民数量。贝尔涅不久前在接受CBC采访时还强调，他并不反对接纳难民，但反对接纳越境者。他并不反对多元文化，但是反对特鲁多提倡的“过度多元文化”。

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加拿大法律规定建立新党必须交给加拿大选举委员会250个党员的名单和签名。贝尔涅今天交出大约500个。他表示，人民党在全国已经有22477名党员，在43个选区成立了委员会。

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不过最让分析人士惊讶的是，他在无法提供减税收据的情况下仍然筹得35万加元。他表示自己的目标是每年筹集350万加元。

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（RCI with CBC News， Éric Grenier）

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