巴克维尔：华人曾在的淘金古镇

作者 赵黎 | 与我联系
星期四 11 十月, 2018
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巴克维尔（Barkerville Historic Town & Park），加拿大不列颠哥伦比亚 (BC) 省的一个并不那么为人所知的历史小镇。

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这个小镇折射着加拿大历史早期的淘金辉煌，而且，华人老祖先也在这里留下了不少足迹。

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劳晓红女士，是巴克维尔理事局的多元文化理事，任职已经多年，为这个古镇，为保护华人的历史做了大量的义务工作。

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劳晓红接受了我们的采访，谈到巴克维尔的过去和今日。

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小镇名字的来源

巴克维尔，位于 BC 省的中部，距离温哥华市大约 850公里，有 8个小时的车程。

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劳晓红女士说，一路开车，沿途能看到很多相关的历史遗迹，要是不想开车，也可以先坐飞机到附近的小城市，然后再开车两个小时抵达巴克维尔。

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劳晓红谈到，这个小镇起始于 19 世纪 50 年代末，它的诞生要归功于淘金热。她说：

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当时，人们先是在 BC 省的菲沙河谷发现了黄金，随着那里的黄金逐渐被淘光，淘金者们就开始往更远的地方走。

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1862 年，来自英国的一个矿工 – 威廉姆·巴克维尔 William (Billy) Barker 首先在后来被叫做巴克维尔的这个地方发现了金，不但发现，而且是几个小时里就挖到了10 磅金，他真可以说是一夜暴富， 这一下，人们闻声而来，很快，这个地点就吸引了很多的人。

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随后，这个无名之地也就用这位英国矿工的名字命名，成为 Barkerville – 巴克维尔镇

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淘金者中不乏华人

劳晓红说，随着这个小地方一夜成名，世界各地的人蜂拥而至，其中有探险家，也有勘探者，当然，绝大多数人的目标就是发财，找到金子，其中也不乏华人。她说：

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华人中也有人在巴克维尔找到了黄金，但成果并不象第一批淘金者那样显赫，因为很多地方已经被先来的人淘过好几次了。

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1863 年，历史悠久的华人组织 “洪门” 在巴克维尔设立了分部，目的是帮助抵达那里的华裔，由此可以看出，当时那里的华人已经颇具规模。

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北美西部最早的唐人街

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劳晓红女士介绍说，在巴克维尔最兴旺的时候，1880年，小镇上有人口 5600 人，大约一半是华人，这个数字现在听起来不多，但对当时来说是很多的。

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她说，在巴克维尔，其实华人更多地做的是服务性、支持性的工作，比如餐馆、驿站等等，

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巴克维尔的淘金热，带动了远处和附近的人来到这里定居，人口的增加，自然带来了对商业的需求。

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接近 3000 名华人，现在听起来似乎很少，但在当时可是一个很大的数字，巴克维尔有了唐人街，这是北美西部最早的唐人街，具有一定规模，在那里，餐厅等各种服务都能找到。

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然而，在金子被淘完后，与其他的淘金者一样，华人也各奔东西，大约有四分之三的华人并没有回中国，不知最终的去向。

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巴克维尔现状 – 历史公园

时光流转,  随着黄金的数量减少,  这个淘金小镇在辉煌了数十年后也走向尾声。

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现在的巴克维尔已经成为一个历史遗迹，一个很大的历史公园,，专门 供旅游者参观，  体验19世纪淘金的感觉，了解历史。

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劳晓红女士介绍说，现在这个镇上已经没有居民，不是一个常规的居住地，华人都搬到了附近的小镇居住。

穿越时空

作为巴克维尔理事局的理事，劳晓红本人多次去过这个古镇，次次去，都有很深的感触。

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她说，每次一到那里，都有一种非常强烈的归宿感，而且好像一下子到了19 世纪。

走进这个小镇，就跟进了一部电影一样，这里的历史遗迹保存完好，唐人街的招牌还在，当时经营的商铺、餐馆，都给人一种好像仍在营业中的感觉。

淘金时代的剧院，木头舞台，再现着当年矿工们看表演的情景。总之，到了那里，你就有种穿越时空的感觉。

劳晓红女士接着说，当然，巴克维尔的华人史与其他淘金者的历史是紧密联系在一起的，华人只是淘金者中的一部分，所以，这里也是一个非常多元的地方，给人的感觉很丰富，除了有华人的遗迹，也能看到欧洲的历史。

重要的历史遗迹

虽然已经过去这么多年，但巴克维尔在加拿大的历史中、在加拿大的华人历史中都有一个重要的位置。

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劳晓红谈到，1868年，巴克维尔举行了加拿大的第一个 “自治领日” （现在的 “加拿大日”）庆祝活动，至今那里还保存着一面庆祝的旗帜。早在 1924年，巴克维尔就被定为加拿大的国家级的历史遗迹，

对于华人来说，在 2009年，加拿大联邦政府把巴克维尔的 “洪门致公堂”  规定为国家级的历史遗址，这在加拿大的华人历史上是一个重要的里程碑。

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这个古镇还有一段历史鲜为人知，这就是在 1868 年，那里曾经因一场大火而变成废墟，现在的巴克维尔其实不是最初的那个小镇。

劳晓红说，当时镇上的居民非常齐心协力，火灾的第二天就开始重建，那个时候大家的心非常齐。

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巴克维尔理事局

2005年，BC 省成立了巴克维尔理事局，专门负责这个古镇的管理，并设立了一个多元文化理事的职位，这就是劳晓红现在担当的职位，由此可以看出加拿大对巴克维尔华裔历史的重视。

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劳晓红介绍说:

在这个古镇，有着华裔祖先的遗迹，当时的华人 75% 来自江南，很多人葬身这里，葬在现在的 “巴克维尔华人陵园” 。

这些年来，一直有华人组织募捐捐款，对这个华人墓地进行修缮，供后代来纪念。

2018 –  中加旅游年

最后，劳晓红女士谈到， 2018 年是中加旅游年，而巴克维尔古镇是非常值得一游的地方。她说：

除了当年的历史遗址外，现在这是一个很大的省立公园，有很多露天的休闲设施，人们可以爬山远足，还有湖泊，确确实实是一个供人们在户外探索的好地方。

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巴克维尔历史古镇及公园

概要

  • 古镇及公园占地面积： 457 公顷； 1130 英亩
  • 每年游客： 50,000 – 60,000人
  • 收藏品数量： 超过 200,000 件 （其中18,500为华人文物）
  • 历史遗迹建筑： 107 座
  • 仿古建筑： 62 座
  • 服务建筑：13 座
  • 每年举行的大型活动：15-18个
  • 露营地数目： 161个
  • 巴克维尔理事局成员： 14 + 1 名誉赞助人
  • 全职员工： 17个； 兼职员工： 4 个； 临时员工：11
  • 营业执照： 15个
  • 专业特色导游： 7 个
  • 对当地经济的贡献：2千 至 2千5百万
  • 重要历史事件： 1860年代淘金热；BC省的成立；1998年 BC 省建省100周年；
  • 致公堂 – 加拿大国家级华人历史遗迹；北美最大的历史文献和文物收藏；加拿大最古老的华人历史建筑之一；
  • 每年运营经费：3 百万至 5百万加元。

关于更多详情, 请浏览网站: www.barkerville.ca  或致电免费电话: 1-888-994-3332。

（RCI 赵黎采访制作）

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